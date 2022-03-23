Gayrimenkulde gelir beyanı için son günler

Gayrimenkulde gelir vergisi beyannamesi verilmesi için geri sayım başladı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fatih Yılmaz, vatandaşlara son güne kalmamaları çağrısında bulundu.

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  • 23.03.2022 19:17
  • Güncelleme: 23.03.2022 19:17
Gayrimenkulde gelir beyanı için son günler

1-31 Mart 2022 tarihleri arasında verilecek olan gelir vergisi beyannameleri ile ilgili konuşan Fatih Yılmaz, "193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, gelirleri 7 sınıfa ayırmıştır. Bunların içerisinde gayrimenkul sermaye iradı da bulunmaktadır. Elinde gayrimenkul sermaye iradı bulunduranlar, 31 Mart'a kadar gelirlerini beyan etmek zorundadır. 2021 yılında mesken kiralamaları için 7000 TL ve üzerinde gelir elde edenler de 31 Mart 2022'ye kadar gelirlerini beyan etmek zorundadır. İş yeri kiralarının gelirleri de 2021 yılında 53 bin TL ve üzerinde gelirler 31 Mart 2022'ye kadar beyan edilmeli. Bunlar iki taksitte ödenir. Birinci taksitin 31 Mart'a, ikinci taksitin ise 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Son güne kalınması durumunda gayrimenkul sahiplerinin cezai işlemlerle karşılaşabileceği uyarısında da bulunan Yılmaz, "Gayrimenkul sahibi ve kiracı vatandaşlarımız, son güne kalmamak için en geç 31 Mart 2022'ye kadar gelirlerini beyan etmek zorundadır. Eğer gelir beyanı zamanında yapılmazsa 7000 TL'yi bulan istisna tutarından yararlanılamaz. Ayrıca tahakkuk eden verginin yarısı kadar da vergi cezası ödemek zorunda kalabilirler" diye konuştu.

1ha

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