Galericilerde 'Togg' heyecanı

Galerici Ahmet Yurtlu, yerli otomobil Togg’un banttan indirilmesini sevinçle karşıladıklarını söyleyerek, “Togg kendi segmentindeki araçların hepsinin pabucunu dama atacak” dedi.

Yerli elektrikli otomobil Togg’un banttan indirilmesi, Kayseri’deki galerici sevindirdi. Galerici Ahmet Yurtlu, Togg’un hem ülkede hem de dünyada çok ses getirdiğini söyleyerek, “Togg hem ülkemizde hem de dünyada çok ses getiren bir proje oldu. Taahhüt edilen zamanda banttan inecek olması, özellikle lansmanının 29 Ekim’e denk getirilmesi çok güzel bir ivme kazandırdı. Türkiye’de bir heyecan uyandırdı ve insanlar artık beklemeye başladı. Artık ‘Togg alacağımız için aracımı satıyorum’ diyenleri duymaya başladık. Devrim’den sonra yaşadığımız yol kazalarının ardından geç kaldığımız süreçti” dedi.

“Togg kendi segmentindeki araçların hepsinin pabucunu dama atacak” diyen Yurtlu, “Biz yerli arabamıza hasrettik ve buna susamıştık. Ciddi bir beklenti vardı. “Daha fazla para verip kendi yerli ve milli aracımıza binelim” diyen birçok insanımız var. Doğrusu olanda bu. Bizim kendi ürettiğimiz araca sahip çıkmamız gerekiyor. İnşallah karşılığı da olacak. Araçlar segment olarak değerlendirilen bir durum. Togg kendi segmentindeki araçların hepsinin pabucunu dama atacak. Bunda şüphemiz yok. Yurtdışından da ciddi talep olacağına inanıyorum. Teknolojisi, donanımı ve tasarımı ile çok doğru bir araç üretildi. Bu işe baş koyan babayiğitlere de çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.