Galericilerde 'Togg' heyecanı

Galerici Ahmet Yurtlu, yerli otomobil Togg'un banttan indirilmesini sevinçle karşıladıklarını söyleyerek, 'Togg kendi segmentindeki araçların hepsinin pabucunu dama atacak' dedi.

PAYLAŞ
  • 01.11.2022 14:14
  • Güncelleme: 01.11.2022 15:48
Galericilerde 'Togg' heyecanı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Galerici Ahmet Yurtlu, yerli otomobil Togg’un banttan indirilmesini sevinçle karşıladıklarını söyleyerek, “Togg kendi segmentindeki araçların hepsinin pabucunu dama atacak” dedi.

Yerli elektrikli otomobil Togg’un banttan indirilmesi, Kayseri’deki galerici sevindirdi. Galerici Ahmet Yurtlu, Togg’un hem ülkede hem de dünyada çok ses getirdiğini söyleyerek, “Togg hem ülkemizde hem de dünyada çok ses getiren bir proje oldu. Taahhüt edilen zamanda banttan inecek olması, özellikle lansmanının 29 Ekim’e denk getirilmesi çok güzel bir ivme kazandırdı. Türkiye’de bir heyecan uyandırdı ve insanlar artık beklemeye başladı. Artık ‘Togg alacağımız için aracımı satıyorum’ diyenleri duymaya başladık. Devrim’den sonra yaşadığımız yol kazalarının ardından geç kaldığımız süreçti” dedi.

“Togg kendi segmentindeki araçların hepsinin pabucunu dama atacak” diyen Yurtlu, “Biz yerli arabamıza hasrettik ve buna susamıştık. Ciddi bir beklenti vardı. “Daha fazla para verip kendi yerli ve milli aracımıza binelim” diyen birçok insanımız var. Doğrusu olanda bu. Bizim kendi ürettiğimiz araca sahip çıkmamız gerekiyor. İnşallah karşılığı da olacak. Araçlar segment olarak değerlendirilen bir durum. Togg kendi segmentindeki araçların hepsinin pabucunu dama atacak. Bunda şüphemiz yok. Yurtdışından da ciddi talep olacağına inanıyorum. Teknolojisi, donanımı ve tasarımı ile çok doğru bir araç üretildi. Bu işe baş koyan babayiğitlere de çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bünyan'da mini terminal ve kapalı pazar yerinde inceleme

Bünyan'da mini terminal ve kapalı pazar yerinde inceleme

Büyükşehir'den personele e-Devlet Kapısı hizmet sunumu

Büyükşehir'den personele e-Devlet Kapısı hizmet sunumu

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

'Evlad-ı Fatihan'a hizmet görevimizdir'

'Evlad-ı Fatihan'a hizmet görevimizdir'

Melikgazi Belediyesi'nin 17 adet dairesi ihale ile satılacak

Melikgazi Belediyesi'nin 17 adet dairesi ihale ile satılacak

Ekipler şüphelendikleri aracı takip etti, uyuşturucu madde ele geçirdi

Ekipler şüphelendikleri aracı takip etti, uyuşturucu madde ele geçirdi

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

3
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

4
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

5
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

6
Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor günü izinli geçirdi

Kayserispor günü izinli geçirdi

İşletmelere risk analizi yapma zorunluluğu geldi

İşletmelere risk analizi yapma zorunluluğu geldi

DAHA FAZLA
Cihannüma Derneği, 126 akademisyeni Kayseri'de buluşturacak

Cihannüma Derneği, 126 akademisyeni Kayseri’de buluşturacak

Çevre Bakanlığı'ndan Öksüt Maden İle İlgili ÇED Toplantısı

Çevre Bakanlığı'ndan Öksüt Maden İle İlgili ÇED Toplantısı

Geleneksel KANKA kermesi başladı

Geleneksel KANKA kermesi başladı

Narkotik polisinden zehir tacirlerine darbe

Narkotik polisinden zehir tacirlerine darbe

SMA'lı çocuklar için 5 bin kişi 5 bin lira

SMA’lı çocuklar için 5 bin kişi 5 bin lira