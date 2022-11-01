Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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  • 01.11.2022 12:48
  • Güncelleme: 01.11.2022 12:48
Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman ısınma ile başladı. Daha sonra takım iki gruba ayrıldı ve orta saha ile hücum oyuncuları pas koordinasyon çalışması, defans oyuncuları ise geriden oyun kurma ve savunma çalıştı. Basına açık bölümün sonunda 4 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaparken, kaleciler de ayrı çalıştı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Beşiktaş derbisinin taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmandan Kazımcan Karataş ile Yusuf Demir, takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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Kayseri Gündem
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