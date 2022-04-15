Flamingoların durağı Kayseri oldu

Bahar aylarında göç eden Flamingoların durağı Hürmetçi Sazlığı oldu

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  • 15.04.2022 17:39
  • Güncelleme: 15.04.2022 17:39
Flamingoların durağı Kayseri oldu

Kayseri’de Organize Sanayi Bölgesi’nin yakınlarında olan Hürmetiçi Sazlığı, sulak alan ekosisteminde kendine has çok özel bir statüye sahip olup, doğal bir biyolojik müze konumundadır. Bahar ayının gelmesiyle birlikte dinlenmek ve beslenmek için göç etmeye başlayan göçmen kuşlardan sayılan flamingoların durağı bu baharda Hürmetçi Sazlığı oldu. Ekosistem olarak uygun olan Hürmetçi Sazlığı birçok canlıya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Ayrıca, 2004 yılında “Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan” olarak ilan edilen Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı özel kanunlarla korunduğu için bölgede av yapmak ayrıca cezai işlem gerektirir.
 

1ha

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