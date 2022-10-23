Fiyatı piyasaya göre ucuz ama alıcısı yok denecek kadar az

Sivas Halk Eğitim Merkezi'nde kadınların elinde şekil bulan deri çantalar, piyasaya göre oldukça ucuz satışa sunulsa da alıcı bulamıyor.

PAYLAŞ
  • 23.10.2022 11:10
  • Güncelleme: 23.10.2022 11:10
Fiyatı piyasaya göre ucuz ama alıcısı yok denecek kadar az
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Halk Eğitim Merkezi’nde kadınların elinde şekil bulan deri çantalar, piyasaya göre oldukça ucuz satışa sunulsa da alıcı bulamıyor.

Sivas Halk Eğitim Merkezi’nde bulunan deri işlemeciliği kursunda kadınlar derilere şekil veriyor. Alınan deriler kalıp çıkarıldıktan sonra şekillendiriliyor, boyanıp dikiliyor. Kadınların elinde çekiçlerle motifler verilen deriler birbirinden güzel çanta, kemer, yelek ve panolara dönüşüyor. Elde edilen ürünler ise piyasaya göre oldukça ucuza satışa sunuluyor. Piyasada yaklaşık 3 bin lira olan deri çantalar merkezde yaklaşık bin liraya satılıyor. El sanatları öğretmeni Meral Menteşeli, işlemin zorluğuna göre fiyatların değiştiğini ifade etti. Menteşeli, deri işleri yaptıklarını söyleyerek, “Deri kursumuzda çanta, kemer, giyim, kıyafet, tablo ve pano gibi her türlü deri işleri yapıyoruz. Biz ham deriyi alıyoruz. Daha sonra kalıp çıkararak kesiyoruz. Şekillendiriyoruz, boyuyoruz ve dikiyoruz. Derilerimizi bazen şehir dışından, bazen de buradaki malzemecilerimizden alıyoruz. Kursiyer bir çanta için yaklaşık 1 hafta uğraşıyor. Çantamıza kraft yapabiliyoruz, nakış yapabiliyoruz. Oyma ve boyama tekniğimiz var. Isıtarak şekillendirme tekniğimiz var” dedi.

“Çok fazla satış yapamıyoruz”

Menteşeli, çok fazla satış yapamadıklarına değinerek, "Küçük bir şehirde olduğumuz için çok fazla satış yapamıyoruz. Ama internet aracılığıyla ya da etrafımıza duyurabildiğimiz kadarıyla satış yapabiliyoruz. Satış aşamasını çok genişletemedik. Dışarda satılan deri ürünlerden hiçbir farkı yok. Çok ucuza ürünlerimizi satıyoruz ama sesimizi duyuramadık. Fiyatlar 500 lira ile bin lira arasında değişiyor. Büyüklüğüne göre, şekline göre, yapılan işlemin zorluğuna göre fiyat değişiyor. Burada bin liraya sattığımız çanta dışarda 3 bin liraya satılıyor” ifadelerini kullandı.

“Çok severek yapıyoruz”

Deri işlemeciliği kursu öğrencisi Yasemin Metin, deri işlemeciliğini severek yaptığını belirterek, “Haftanın 5 günü buradayız. Çok severek yapıyoruz. Bir kere başladığımız zaman devamını her sene istiyoruz. Cüzdanlar, çantalar, yelekler, tablolar ve masklar yaptım. Hem hediye yapıyorum hem de satabilirsem çevremdekilere satmaya çalışıyorum. Aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Deri işlemeciliği kursu öğrencisi Hatice Yüksel ise ürünlerin el işçiliği olduğunu belirterek, zorluklarının da olduğunu söyledi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Belediyenin 2 adet işyeri 10 yıllığına kiralandı

Belediyenin 2 adet işyeri 10 yıllığına kiralandı

Eski eşi tarafından hattı üzerine alınan cihazlar yüzünden icralık oldu

Eski eşi tarafından hattı üzerine alınan cihazlar yüzünden icralık oldu

Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına Katıldı

Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına Katıldı

TÜMSİAD Ailesi Yeni Dönem Çalışmaları Değerlendirdi

TÜMSİAD Ailesi Yeni Dönem Çalışmaları Değerlendirdi

Gündüz projelerde, akşam kırsalda

Gündüz projelerde, akşam kırsalda

İlim Hikmet Vakfı Öğrencilerinden Duygulu Şiir Dinletisi

İlim Hikmet Vakfı Öğrencilerinden Duygulu Şiir Dinletisi

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

3
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

4
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

5
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

6
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'un Kasımpaşa karşısında ilk 11'i açıklandı

Kayserispor’un Kasımpaşa karşısında ilk 11’i açıklandı

'Parti üyeliği çıkanların şikayetleri, karşılıksız kalıyor'

‘Parti üyeliği çıkanların şikayetleri, karşılıksız kalıyor’

DAHA FAZLA
Uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

1 haftada Aranan 146 Şahıs Yakalandı

1 haftada Aranan 146 Şahıs Yakalandı

Sıcak hava balonları ile Soğanlı Vadisi'ne ilgi arttı

Sıcak hava balonları ile Soğanlı Vadisi'ne ilgi arttı

Kayseri Büyükşehirin tohum desteği sürüyor

Kayseri Büyükşehirin tohum desteği sürüyor

2023 yılında açılacak yollar için 190 bin ton asfalt mıcırı alındı

2023 yılında açılacak yollar için 190 bin ton asfalt mıcırı alındı