Fırtına cami minaresini yıktı

Nevşehir ve çevresinde iki gündür etkili olan fırtına bir çok maddi hasara neden oldu. Karapınar kasabasındaki caminin minaresini yıktı, Sarıhıdır köyündeki seralara büyük zarar verdi.

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  • 19.04.2022 17:07
  • Güncelleme: 19.04.2022 17:07
Fırtına cami minaresini yıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir ve çevresinde iki gündür etkili olan fırtına bir çok maddi hasara neden oldu. Karapınar kasabasındaki caminin minaresini yıktı, Sarıhıdır köyündeki seralara büyük zarar verdi.

Hızı saatte 60 kilometreye ulaşan fırtına Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar Kasabasındaki caminin minaresini devirdi. Gece sokakta ve camide kimsenin olmadığı vakitte meydana gelen olayda, can kaybı olmaması teselli oldu.

Sarıhıdır köyünde de fırtına seralarda büyük hasara yol açtı. Naylonları patlayan seralardaki ürünlerin bir kısmı da zarar gördü. Kasaba sakinlerinden Ahmet Yılmaz, “Gece büyük bir gürültü oldu. Bizim çatı uçtu sandım, dışarıya baktığımda minarenin yıkıldığını gördüm. Çok kuvvetli bir rüzgar vardı. Bir yeri yıkacağı belliydi" diye konuştu. Şaban Yıldırım ise "Minare yıkıldığında sokakta ve camide kimse olmaması teselli oldu. Gece haberim olmadı sabah öğrendim minarenin yıkıldığını” şeklinde konuştu.

Ürgüp’ün Sarıhıdır Köyü’nde serasını tamir eden Hüsamettin Kaya da devletten yardım talep ederek, “Bana ait olan 7 seram zarar gördü. Devlet baba bize yardım etsin” ifadesini kullandı.

İHA

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