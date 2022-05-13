Finlandiya Ankara Büyükelçisi Maki 'İşbirliği yapacağımızı düşünüyorum'

Finlandiya Ankara Büyükelçisi Sayın Ari Maki, beraberindeki heyet ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

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  • 13.05.2022 11:52
  • Güncelleme: 13.05.2022 11:57
Finlandiya Ankara Büyükelçisi Maki 'İşbirliği yapacağımızı düşünüyorum'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Finlandiya Ankara Büyükelçisi Sayın Ari Maki, beraberindeki heyet ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Finlandiya Kayseri Fahri Konsolosluğu açılışına katılarak kentte çeşitli temaslarda bulunan Finlandiya Ankara Büyükelçisi Sayın Ari Maki; bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyarette yaptığı konuşmada Kayserili işadamlarının Finlandiya’yı ziyaret etmesi, oradan da yatırımcıların Kayseri’ye gelmiş olmasının doğru bir yaklaşım olacağını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Dünden bu yana Kayserimizde gerek gezerek gerek dinleyerek öğrendiğiniz gibi bir endüstri ve ticaret merkezidir Kayseri. 6 bin yıllık ticari geçmişi yapılan kazılarda ortaya çıkan tabletlerde bilim adamları tarafından paylaşılmaktadır. Bizim de değişik medeniyetlere, uygarlıklara ev sahipliği yapan bir şehirde yaşıyor olmamız ayrıca bizi keyiflendirmekte. ’Zenginlikler şehri’ olarak anılmaktan da memnuniyet duymaktayız. Ticaret rakamlarını duyunca ben de çok yetersiz gördüm. Bu rakamları yukarıya çekmek heyetlerin karşılıklı görüşmesi, işadamlarımızın Finlandiya’yı ziyaret etmesi, oradan da yatırımcıların ülkemize ve şehrimize gelmiş olması herhalde doğru bir yaklaşım olacaktır. Erciyes Dağı gibi bir yerimizin olması şehrimizin zenginliğini daha da artırmakta, gerek uluslararası standartlarda kayak merkezinin oluşu, gerek Anadolu’da bir marka değer olması bizim için önem arz etmektedir. Kayseri; gerek turizmdeki çeşitliliğiyle, gerekse gastronomi kültürüyle umarın Finlandiyalı dostlarımız için dinlence yeri olarak nitelendirilebilir" dedi.

Finlandiya Ankara Büyükelçisi Sayın Ari Maki de konuşmasında hem ticari hem de iş hayatı noktasında işbirliği yapabileceklerini kaydederek; "Onursal konsolosların önemli görevleri vardır. Kayseri’nin büyük bir şehir olduğunu gördüğüm zaman burada da bir fahri konsolosluğun açılması konusunda destek verdim. Fahri konsolosların ikili ilişkilerin geliştirilmesi, ticari gelişmelere katkı sağlaması noktasında önemli görevleri vardır. Eminim ki hem turizm noktasında hem iş hayatı noktasında önemli işbirliği yapacağımızı düşünüyorum. İki ülke arasında geçen yıl 2 milyar Euro’ya ulaştı ticari miktar. Finlandiya’dan Türkiye’ye gönderilen malların sayısı yüzde 24, Türkiye’den Finlandiya’ya gönderilen malların sayısı ise yüzde 31 artmış durumda. Aynı zamanda bizim en çok üstünde durduğumuz noktalar çevresel dijitalleşme ve dijital verilerin sistemleriyle ilgili çalışmalar. Aynı zamanda eğitim noktasında işbirliği yapabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç ayrıca Büyükelçi Maki’yi kış mevsiminde Erciyes’e kayak yapmaya davet etti.

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İHA

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