Finansman tamam, lisede yatak üretilecek

Kayseri Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yatak üretimi yapılacak.

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  • 19.08.2022 11:14
  • Güncelleme: 19.08.2022 11:14
Finansman tamam, lisede yatak üretilecek

 Kayseri’de bulunan Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğretmen ve öğrencileri tarafından yatak üretimi için anlaşma yapıldı. Proje finansmanı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanacak. Lisede yatak üretimi yapılabilmesi için imzalar atıldı.

Kayseri İl Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, uygulamanın Türkiye’de bir ilk olacağını söyledi. Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Teltik, “Türkiye’de bir ilk. Son imzalar da atıldı. Artık Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası MTAL yatak üretecek. Kayserimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Müdürü Teltik ayrıca 6 aydır bu proje üzerinde çalıştıklarını da anımsatarak istihdam vurgusu yaptı. Teltik paylaşımında, “Kayserimize kalıcı bir eser olsun istedik. Bu alanda yetişen yavrularımız mezun olunca ekmek kaygısı çekmesin. Altı aylık hayalimizdi gerçek oldu” ifadelerini kullandı.

1ha

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