FETÖ'den yakalama kararı bulunan şahıs Kayseri'de yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda Erzurum 2.Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.E.K.’nin Kocasinan ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. M.E.K., düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Karakola götürülen şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.