Festival kapsamında, Türkiye'nin gençleri Türkiye'yi konuştu

Talas Belediyesi tarafından kültür ve sanat ağırlıklı düzenlenen Talas Festivali'nin 2'nci gününde 'Türkiye'nin Gençleri Türkiye'yi Konuşuyor' isimli açık oturum gerçekleştirildi.

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  • 29.10.2022 17:30
  • Güncelleme: 29.10.2022 17:30
Festival kapsamında, Türkiye'nin gençleri Türkiye'yi konuştu

3 gün sürecek festival kapsamında konserler, seminerler gibi birçok etkinlik yer alacak.

Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin Gençleri Türkiye’yi Konuşuyor’ isimli açık oturuma Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra konuşmacı olarak İsmail Kılıçarslan, Ersin Çelik, Selahattin Yusuf, moderatör olarak ise Orhan Karaağaç katıldı. 
Talas Festivali hakkında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Festivali’ni özellikle Cumhuriyet Bayramı’na denk getirdiklerini söyledi. Yalçın, “3 gün boyunca sürecek festivalde konserlerimiz, söyleşilerimiz, kitap yazarlarımızla tanışmalarımız, sanat atölyelerimiz olacak. Festivalimiz dolu dolu geçecek. 1’nci gün Bosna’da sembol olan Evladı Fatihan’da 60 kapımızın maketi ile başladık. Ayrıca bir manevi anlamı daha var. Aynı zamanda Bosna’da Kardeş Şehir olduğumuz Kalesija şehrinin, belediye meclis üyeleri ve belediye başkanını misafir ettik. Daha sonra ise Elif Buse Doğan konseri ile devam ettik. Gündüzünde de söyleşiler çok başarılı ve dolu dolu geçti. Fenomenler, çocuklarımıza, gençlerimize güzel öğütlerde bulundular. Bugün de ayrıca bir söyleşimiz var. Akşama yine bir İnce Saz konserimiz var. Etkinliklerimiz devam ediyor. Yarın akşam da İbrahim Sadri’nin şiir programıyla devam edeceğiz. Şehirlerin anlamı sadece binaların yükseklikleriyle değil, oradaki kültür ve şehir kimliğiyle öne çıktığı için biz şehir kimliğimizi öne çıkarmak adına etkinliklerimizi de buna göre seçtik” ifadelerini kullandı. 

Daha sonra ‘Türkiye’nin Gençleri Türkiye’yi Konuşuyor’ isimli açık oturum gerçekleştirildi. Açık oturuma konuşmacı olarak gelen İsmail Kılıçarslan, Ersin Çelik ve Selahattin Yusuf, Orhan Karaağaç’ın modaratörlüğünde birer konuşma yaptı.

1ha

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