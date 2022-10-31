Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları ne yaptı?

Fenerbahçe'den bu sezon çeşitli kulüplere kiralanan futbolcular gösterdikleri performansla dikkat çekiyor.

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  • 31.10.2022 13:43
  • Güncelleme: 31.10.2022 13:43
Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları ne yaptı?
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Fenerbahçe’den bu sezon çeşitli kulüplere kiralanan futbolcular gösterdikleri performansla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’nin bu sezon kadro yapılanması doğrultusunda kiralık olarak başka takımlara gönderdiği Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Mbwana Samatta, Burak Kapacak, Tiago Çukur ve Eyüp Akcan’ın gösterdiği performanslar sarı-lacivertliler tarafından yakından takip edilip teknik heyete, futbolcular hakkında rapor veriliyor.

Mergim Berisha

Almanya Bundesliga ekibi Augsburg’a kiralanan Alman forvet Mergim Berisha, takımıyla ligde 7 müsabakada forma giydi. Toplamda 579 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 4 asistlik bir performansa imza attı. Berisha, özellikle ligin 7. haftasında Augsburg’un, Bayern Münih’i 1-0 yendiği maçta attığı golle dikkatleri üzerine çekmişti.

Dimitrios Pelkas

Fenerbahçe’nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, İngiltere Championship takımı Hull City’e kiralanmıştı. City formasıyla ligde 10 maçta 627 dakika forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Mbwana Samatta

Genk’e kiralanan Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta ise ligde henüz bekleneni veremedi. 10 müsabakada 1 gol atan 29 yaşındaki futbolcu, toplamda 218 dakika sahada kaldı.

Burak Kapacak

Fenerbahçe’nin genç futbolcularından Burak Kapacak, sarı-lacivertli ekipten Fatih Karagümrük’e kiralanmıştı. Karagümrük formasıyla 4 maçta 44 dakika süre alan 22 yaşındaki futbolcu, attığı tek golü de Fenerbahçe karşısında buldu. Kapacak, sakatlığı sebebiyle ligin son 3 haftasında kadroda yer almadı.

Tiago Çukur

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden 19 yaşındaki Tiago Çukur, Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender’e kiralandı. 8 müsabakada 575 dakika top koşturan Çukur, takımı adına 2 gol kaydetti. 19 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla takım içerisinde en dikkat çeken oyuncular arasında bulunuyor.

Eyüp Akcan

Kiralık olarak Zonguldak Kömürspor’da oynayan 20 yaşındaki futbolcu Eyüp Akcan, bu sezon 12 müsabakada 1080 dakika süre alırken, tüm mücadelelerde 90 dakika sahada kaldı. Akcan, takımı adına 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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