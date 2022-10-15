Fener Rum Patriği Bartholomeus İncesu'da

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, en uygun şekilde restore edilen kilisenin tamamlanarak ziyarete açılacağını söyledi.

İncesu ilçesine bağlı Bulgurcu mahallesinde bulunan ve restorasyon çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ile İncesu Belediyesi tarafından yapılan Aziz Eusthatios Kilisesi önemli bir misafiri ağırladı. Fener Rum Patriği Bartholomeus ve beraberindeki heyet ilçede restorasyonu yapılan kilisede incelemelerde bulundu. Restorasyon ekibinden çalışmalar hakkında bilgi alan Bartholomeus, Kilisenin restorasyonunu gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek' e teşekkür etti. Ziyaret hakkında değerlendirmede bulunan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek " İlçemizin önemli tarihi değerlerinden olan Aziz Eusthatios Kilisesi Büyükşehir Belediyemiz ve İncesu Belediyemizin katkıları ile restore ediliyor. Şu an kilise iç kısmının tavan freskleri, konusunda uzman ekip tarafından yapılan çalışma ile açığa çıkarılıyor. Aynı zaman hasar gören kilisenin çatısı özel kesilen taşlarla onarılıyor. Kış döneminde de iç kısımda çalışmalar devam edecek. Çalışmalar tamamlandığında yerli ve yabancı birçok turist bu kiliseyi görmek isteyeceğini düşünüyorum. Bugünde Fener Rum Patriği Bartholomeus ve beraberindeki heyet incelemelerde bulundu. İlerleyen zamanlarda yeniden geleceğini söyledi. Çalışmalarımıza katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederiz " şeklinde konuştu.