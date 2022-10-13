Felahiye ve Özvatan'a doğal gaz için ilk adım atılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yoğun gayretleri ve çalışmalarıyla kentin 16 ilçesi bir bir doğal gaza kavuşuyor. Bu çerçevede Kayserigaz tarafından 14 Ekim Cuma günü 367 milyon TL'lik Felahiye ve Özvatan'a doğal gaz çalışmalarının başlangıç töreni düzenlenecek.

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  • 13.10.2022 14:51
  • Güncelleme: 13.10.2022 16:13
Felahiye ve Özvatan'a doğal gaz için ilk adım atılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yoğun gayretleri ve çalışmalarıyla kentin 16 ilçesi bir bir doğal gaza kavuşuyor. Bu çerçevede Kayserigaz tarafından 14 Ekim Cuma günü 367 milyon TL’lik Felahiye ve Özvatan’a doğal gaz çalışmalarının başlangıç töreni düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de hissedarı olan ve 2003 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Kayserigaz merkez dâhil 12 ilçede 600 binden fazla aboneye doğal gaz hizmeti sunarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yoğun gayretleriyle diğer 4 ilçeye de doğal gazın gelmesi için çalışmalar yapılıyor. Sarıoğlan, Akkışla, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinin doğal gaza kavuşması çerçevesinde geçtiğimiz yıl Akkışla ve Sarıoğlan ilçelerinde doğal gaz altyapı çalışmaları başlatılmıştı. Proje dahilinde 14 Ekim Cuma günü Felahiye ve Özvatan ilçeleri için doğal gaz altyapı çalışması başlangıç töreni gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan devlet şirketi iştiraki olan SOCAR Türkiye tarafından projenin ilk etabı, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerinde başlamıştı.

Kardeş şehir Azerbaycan’ın Şuşa heyetinin de katılacağı programda, 145 milyon TL Felahiye’ye, 222 milyon TL Özvatan’a olmak üzere 367 milyon TL’lik doğal gaz çalışmalarında ilk adım atılacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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