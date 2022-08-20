Felahiye İsabey Mahallesi'nde su sorunu yaşanıyor

Seslerini duyurmaya çalışan mahalleli, evlerinde sürekli su kesintisi yaşandığını ve bu yüzden zor durumda kaldıklarını dile getirdiler.

Sıcak yaz günlerinde Kayseri’nin bazı kırsal mahallelerinde su kesintileri vatandaşları mağdur ediyor. Son olarak Felahiye ilçesine bağlı İsabey Mahallesi’nde 1 gün arayla suların kesildiği iddia edildi. Mahallede bulunan çeşmelerde sıcak havalar nedeniyle kurudu. Mağdur olduklarını belirten mahalle halkı, seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor. Vatandaşlar, su olmadığı için her işlerinin aksadığını ifade ettiler.

Mahalle sakinleri sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda, "İsabey Mahallesi’nde sular 1 gün akıyor bir gün kesiliyor. Mahalleyi ikiye bölmüş durumdalar, sırayla su veriyorlar. Yetkililerle görüştük ama bir cevap alamadık. Kimse ilgilenmiyor. Yaz gününde susuz durulmuyor. Yetkililerden çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı.