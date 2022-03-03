Felahiye’de kaza: 3 yaralı

Kaza, Felahiye ilçe girişinde meydana geldi. kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda iki araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Ağır yaralı vatandaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Diğer yaralılar ise Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.