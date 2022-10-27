Faydaları saymakla bitmeyen gilaburu yüzde 38 zamlandı

Böbrek taşı rahatsızlığı olanların özellikle tercih ettiği gilaburunun, yeni sezon satışları da başladı. Fiyatlar ise geçen sezona göre yüzde 38 arttığı görüldü.

Gilaburu meyvesi, ekşi tadıyla bilinen, suyu sıkılarak içilen bir meyve çeşididir. Özellikle Kayseri’de Akkışla ve Bünyan ilçelerinde yetişen gilaburu oradaki halkın geçim kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Hasat zamanı 15 Ekim’de başlayarak yaklaşık bir ay kadar devam ediyor.

Son günlerde tanıtımının yapılması ve böbrek rahatsızlığı başta bilinen bazı faydaları nedeniyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Üreticiler tarafından binbir zahmetle toplanan gilaburu, tezgahlardaki yerini de almaya başladı. Fiyatları da, diğer gıda ürünlerine gelen zamlar gibi geçen sezona göre yüzde 38 artmış durumda.

Gilaburu meyvesinin toplanmasının çok zahmetli ancak bir o kadar da faydalı olduğunu vurgulayan Arife Yücel, fiyatlar, saklama koşulları ve nasıl tüketilmesi gerektiği konularında bilgi verdi. Gilaburunun herkes tarafından bilinen böbrek sağlığı açısından çok faydalı bir meyve olduğunu vurgulayan Yücel, “Bunun yanında idrar söktürücü, sakinleştirici özelliği olduğu da biliniyor. Tüketenler de bu faydaları gördüğünü söylüyor. Kayseri’de benim gördüğüm kadarıyla zahmetli olmasından dolayı sadece özel günlerde, bayramlarda tüketiliyor. Ancak yılın her gününde tüketilmesi gereken çok faydalı bir içecek” diye konuştu.

Gilaburunun saklama ve tüketme koşullarını da anlatan Yücel, “Gilaburuyu aldıktan sonra yıkayıp sadece çeşme suyu koyarak bidonlara dolduruyoruz. Tüketmek isteyince de bidonun içinden meyveyi alıp bir süzgeçte suyunu sıkarak içiyoruz. Özellikle taze tüketmesi tavsiye ediliyor. Ancak isteyen sıkıp dolapta da saklayabilir. Tadını ekşi bulanlar sulandırabilir ya da şeker katarak tatlandırabilir” dedi.

Bu sezon havaların da uygun olması nedeniyle gilaburu verimini oldukça iyi olduğunu vurgulayan Yücel, fiyatlar hakkında; “Geçen sene 5 kiloluk süzme ağırlığı 2 kilo 300 gram gelen bidonlar 45 lirayken bu sene 65 lira oldu. Çok ilgi var. Kayseri içinden alım olduğu kadar diğer illerden de sipariş alıyoruz. İnternet üzerinde kargoyla gönderiyoruz” diye konuştu.