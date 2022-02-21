Faik amca 'Zeytin'ine kavuştu

Kayseri'de yalnız yaşayan 72 yaşındaki Faik Bakar, yaklaşık 1 aydır kayıp olan köpeği Zeytin'e İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) yaptığı haber sayesinde kavuştu.

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  • 21.02.2022 15:05
  • Güncelleme: 21.02.2022 17:39
Faik amca 'Zeytin'ine kavuştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de yalnız yaşayan 72 yaşındaki Faik Bakar, yaklaşık 1 aydır kayıp olan köpeği Zeytin’e İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) yaptığı haber sayesinde kavuştu.

Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde ikamet eden Faik Bakar, geçtiğimiz günlerde 2017 yılından beri yanında olan köpeğine mama almaya gitti. Sürekli kendisini tramvay durağında bekleyen köpeğini göremeyen Bakar, her yeri aradı fakat Zeytin’i bulamadı. Can yoldaşım dediği köpeği Zeytin’e İHA’nın yaptığı haber sayesinde kavuşan Faik Bakar, Zeytin ile bol bol hasret giderdi.

Zeytin’i haberde görerek sahibine ulaştırdığını söyleyen Tugay Reyhan, “Faik amcanın Zeytin’ini bulduk ve teslim ettik. Duyarlı bir vatandaş olarak elimden geleni yapmaya çalıştım. Besledim, bakımını da yaptım ve Faik amcanın da yokluğunu da aratmadım çok şükür. Et ile besledim ve her şeyine baktım. İhlas Haber Ajansı’nın paylaşmış olduğu haberi de gördük. İnsaniyet namına götürelim sahibine verelim dedik. Önceden Faik amcayı tanıyordum zaten de biz Faik amcanın Zeytin’i olduğunu bilemedik. Öyle olduğunu bilsem aynı gün getirir verirdim. Kısmet bugüneymiş. Sağlıklı bir şekilde getirdik ve sahibine teslim ettik” dedi.

Zeytin’in yapılan haber sayesinde bulunduğunu söyleyen Faik Bakar, “Ben söyleyecek söz bulamıyorum. Çok duygulandım, günlerdir bunun sıkıntısını çekiyordum ama şu an da çok memnunum. Teşekkür ediyorum arkadaşlara yardımcı oldular. Siz de yardımcı oldunuz, zaten sizin sayenizde bulundu. Eğer siz haber yapmasaydınız bulunması biraz zordu. İmkanı yok artık yanımdan ayırmam. Dediğim gibi çocuğum, torunum gibi Zeytin ve onu çok seviyorum. Küçüklükten beri yanımda olduğu için benden habersiz bir şey yapmaz. Arabadan indiğinde çok sevindim bana gelirken" ifadelerini kullandı.

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İHA

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