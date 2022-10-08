Evinin yıkılmasını istemeyen kadın intihar girişiminde bulundu
- 08.10.2022 16:59
- Güncelleme: 08.10.2022 16:59
Olay, Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi İbnisina Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre evinin yıkılmamasını isteyen bir kadın binanın 3’üncü katındaki evinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Olayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekibine bildirdi. Kadını ikna çalışmaları devam ediyor.
1ha
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