Ev sahiplerine uzmanından önemli uyarı: 'Boş evlerinize perde takın'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, dolandırıcıların boş gördükleri evleri ev sahiplerinin haberi olmadan başka birilerine kiraya vermeleri ile ilgili olarak, “Bir evin tapusu, kira kontratının arkasına iliştirilmeden o kontratın geçersiz olduğuna dair bir yönetmelik çıkmalı, bir yasa çıkmalı. Bunu yapanlara cezai yaptırım yok. Buna karşı bir cezanın olması şart. Ev sahipleri de evlerini perde ile mutlaka kapatarak evi dolu göstermeli” dedi.

Dolandırıcıların boş gördükleri evlerin çilingir yardımıyla açtıklarını ve ev sahibinin bilgisi olmadan başka birine kiraladıklarını söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; “Olay bir ev sahibi ve kiracı anlaşmasından çok asayiş problemine dönüştü. Yani öyle bir fevrilik ve gözü karalık var ki kendine ait olmayan bir evi bir başkasına kiraya verme cüretini gösterebiliyorlar. Bu konunun buraya kadar gelmesinin sebebi boş gördükleri evleri, hemen bir çilingir marifetiyle açıp, başka birine kiraya vermeleridir. Adam evini boş bırakıp gidiyor. 6 ay 1 sene kadar da evine uğramıyor. Daha sonra bir geliyor ki evinde kiracı var. O kiracıyı da çıkartana kadar mahkeme ile falan uğraşıyor ve gerçekten çok uzun bir zaman alıyor. Çünkü mahkemelerin haklı olarak orada oturan kiracıları koruma gibi bir temel anlayışları var. Burada bir suiistimal var. Bu suiistimalin ortaya çıkması nasıl olur onun bir fizibilitesinin yapılması lazım. Bir kere kira kontratının geçerli olması için Emlakçılar Odasına çok büyük iş düşüyor. Örneğin bir evin tapusu, kira kontratının arkasına iliştirilmeden o kontratın geçersiz olduğuna dair bir yönetmelik çıkmalı, bir yasa çıkmalı ve Emlakçılar Odası bu konuda başı çekmeli. Ben evimi kiraya vermişsem ya da bir evi kiralamışsam, gönül rahatlığıyla kiralamalıyım. Tapuya ait adresin o ev olduğunu bilmeliyim ve bu sorun bu şekilde çözülmeli. Ben eğer ki tapusu ekinde olan bir kira kontratı yapmışsam tamam bu evde oturabilme hakkım var benim rahatlığıyla oturabilmeli. Yoksa bu sorun devam eder gider. Bunu yapanlara maalesef cezai yaptırım yok. Bununla ilgili yasal düzenlemenin ekine bu mutlaka konmalı. Aksi halde bu sorunlar yaşanır gider” ifadelerini kullandı.

“Boş duran evlerinizi perde ile dolu gösterin”

Ev sahiplerinin evleri kirada değilse ve boşsa orayı bir perde ile kapatarak, mutlaka dolu göstermeleri gerektiğini belirten Mahmut Şahin; “Yani bir perde ile evlerini kapatmalılar. Çünkü boş olduğu zaman o üç kağıtçıların, dolandırıcıların iştahları açılıyor. Orayla ilgili yaptırımlara, uygulamalara başlıyorlar. Ev açtırmakta zaten kolay bir şey, bir çilingir götürüp, 100 TL verdin mi iş bitiyor. Çilingire kendini ev sahibi olarak tanıttığında çilingir o durumun sağlamasını yapmıyor ve bu sayede evi açtırarak, rahatlıkla kiraya veriyor. Ev sahipleri boş evlerini mutlaka perde ile kapatmalılar. Kira konusunda da işi sağlama alıp, kiracıyla bizzat muhatap olmalılar. Yurtdışında ki vatandaşlar evlerini genelde aracılara sayesinde kiraya veriyor. Buna dikkat etmeliler. Biz ev sahibi ya da kiracının yanında değiliz. Biz mağdur kişinin yanındayız. Bazen ev sahibi mağdur oluyor bazen de kiracı mağdur oluyor. Kiraladığı evi başkasına kiraya verenler var. Öyle bir yetkiyi kontratta almışsan verebilirsin ama eğer ki kontratta böyle bir şey yoksa bu gerçekten doğru da olabilir, yanlışta olabilir. Bunun önüne geçmenin tek yolu ev sahiplerinin kendilerinin bizzat kiracılarla iletişime geçmeleri ya da akredite edilmiş emlakçılarla çalışmalılar” diye konuştu.

“Kiracısı olan eve gelip, çıkarmaya çalışıyorlar”

Dolandırıcıların boş evlerin dışında içerisinde kiracı bulunan evlere de gelerek, kiracıyı çıkartmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Şahin, sözlerine şu şekilde devam etti;

“Şimdi düşünün ev var, içerisinde bir kiracı var. Kiracı evi kiralamış ve oturuyor. Fakat bir başkası ben buranın ev sahibiyim diye gelip, o kiracıyı çıkarmaya çalışıyor. Gözü karalıktaki zirve budur. Bu insanlara karşı bir ceza ve yaptırım olmazsa bunlar bunu yapmaya devam edecek. Bu durum ne çıtalardan yükseldi buralara geldi. Bunlar boş evi kiraya vermeden başladılar. Baktılar bir yaptırım yok, şimdi içerde oturan kiracıya kadar teşebbüs edebiliyorlar, ‘biz evi satacağız, kiraya vereceğiz çıkın’ diyebiliyorlar. Buna karşı bir cezanın olması şart. Kiracıda ev sahibi de bu kişilerden şikayetçi olmalılar. Yani onlar ellerini kollarını sallaya sallaya bir kanun ve hukuk devletinde bu hukuksuzluğu yapma cesaretini gösteriyorsa bir yerde bir sorun vardır. Bu sorunu yetkililerin görmesi ve önlem alması lazım.”