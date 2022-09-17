Ev sahibi ve kiracılar hakları nelerdir?

Her iki tarafı da koruyan kanunlar olmasına rağmen hem bilgi eksikliğinden hem karşı tarafın zorlayıcı tavrından bazı problemler yaşanmaya devam ediyor. Türk Borçlar Kanunu’nun kiracıyı daha fazla koruduğunu söyleyen Hukukçu Merve Aygün Çetin konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ev kiralama sürecinde hem kiracının hem ev sahibinin sorumlulukları yasalar çerçevesinde belirlenmektedir. Bu yasal sürece uymak her iki tarafın anlaşmazlık yaşamaması için önemlidir. Ancak son zamanlarda ev sahipleri türlü bahaneler sunarak kiracıyı evden çıkarmaya çalışıyor.

Kiraya veren ve kiracının hak ve yükümlülüklerini detaylı şekilde açıklayan Hukukçu Çetin “Konut kiraları Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmektedir. Bu kanun rahatlıkla söyleyebilirim ki kiracıyı korumaktadır. Şöyle ki hukuk düzenimiz her zaman için toplumsal sınıflarda üstün olanı biraz daha koruma meylinden uzaklaşarak kiracı, kadın, işçi, çocuk gibi kişileri korumaya yönelmiştir. Bu bakımdan da Türk Borçlar Kanunu’nun kiracı lehine daha çok hüküm içerdiğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

KOMŞUYA SAYGI YÜKÜMLÜLÜĞÜ, KİRACIYI TAHLİYEYE GÖTÜRECEK CİDDİYETTE BİR HAKTIR

“Kiraya verilen konutun elverişli olması gerekir. Kiraya verenin dairesinde gizli ya da açık bir ayıp varsa bunu karşılamak zorundadır” diyen Çetin “Örneğin binanın veya dairenin tesisatında bir problem varsa kiraya veren bu durumdan haberdar olduğunda bunu karşılamak durumundadır. Ya da kiracıya bedelde bir indirim yaparak var olan durumu gidermek zorundadır. Bunun yanı sıra vergi ve bizim demirbaş olarak bildiğimiz zorunlu gider yükümlülüğü gibi yükümlülükleri aksi bir sözleşme yoksa kiraya veren katlanmak zorundadır. Kiracıya baktığımızda da en asli görevi kira bedelini zamanında ve anlaşmaya uygun bir şekilde ödemesidir. Kiracının bir diğer yükümlülüğü ise kiralanan konutun özenle kullanılmasıdır. Yargıtay kararlarında der ki; ‘Olağan kullanım eskimelerinden bozulmalarından sorumlu değildir.’ Ancak kiracı özenle kullanmaz, kiralanana kasten zarar verir ya da ihmaliyle zarar verirse bunu da tazmin etmekle yükümlüdür. Kiracının bir diğer yükümlülüğü ise komşuya saygı yükümlülüğüdür. Kiracıyı tahliyeye kadar götürecek ciddiyette bir haktır. Kiracı aidat dediğimiz binanın olağan giderlerinden sorumludur” ifadelerini kullandı.