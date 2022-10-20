Esnaflardan Başkan Öztürk'e teşekkür

Yahyalı İlçe merkezinde bulunan belediye iş hanında faaliyet gösteren esnaflar, iş hanında yapılan çevre düzenlemesi, doğalgaz çalışması ve dış cephe kaplamasından dolayı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette esnaflar adına konuşan Yahyalı Çiftçi Malları Koruma Başkanı Yüksel Çoban; “Atıl durumda bulunan iş hanının çevre düzenlemesi, bina içi düzenlemesi, doğalgaz ve dış cephe kaplamasından dolayı iş hanında faaliyet esnaf arkadaşlarım adına Başkanımız Esat Öztürk’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise, "İş hanında faaliyet gösteren esnaf kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Yapılan düzenleme çalışmaları neticesinde iş hanımız ilçemize yakışan bir görünüme kavuştu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İş hanında yapılan düzenleme çalışması halkımız tarafından da beğenildi. Biz esnaf dostu bir belediyeyiz. Her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Yahyalı her türlü güzelliğe layık ilçe” ifadelerini kullandı.