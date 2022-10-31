Esnafın sorununu mesleki eğitim çözecek

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı, mesleki eğitim ile esnafın avantajlı duruma geçeceğini ve kalifiye eleman sorunun ortadan kalkacağını açıkladı.

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  • 31.10.2022 12:32
  • Güncelleme: 31.10.2022 12:32
Esnafın sorununu mesleki eğitim çözecek
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı, mesleki eğitim ile esnafın avantajlı duruma geçeceğini ve kalifiye eleman sorunun ortadan kalkacağını açıkladı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, mesleki eğitimin mesleklerin devamlılığı için önemli olduğunu belirtti. Öztürk, "Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasıyla esnaflarımızın yanında yetişecek kalifiye eleman konusunda sıkıntılar yaşamaya başladık. Yıllarca bu konuda mücadele verdik. Bugün geldiğimiz noktada mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğu ortaya konmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da girişimleriyle ülke genelinde mesleki eğitim okullarında büyük artış yaşandı” dedi.

"Kırşehir’de, Mesleki Eğitim Merkezi’nin yanı sıra birçok okulda sektöre faydalı olacak kalifiye elemanlar yetiştiriliyor" diyen Birlik Başkanı Öztürk, "Öğrenciler hem temel derslerden eğitimini hem de mesleki eğitimini alıyor. Haftanın belirli günlerinde esnafların yanında çırak olarak çalışıyorlar. Bu durum hem esnaflarımız için hem de iş gücünün gelecek nesillerle devam ettirilmesi için faydalıdır. Günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş çeşitli meslek dalları var. Belirli yönelimlerle birlikte bu geleneksel mesleklerimizin de kaybolmamasını ve devam ettirilmesini sağlamalıyız. Çocuklarımızın akademik eğitim kadar mesleki eğitime de ihtiyacı vardır. Her çocuğun kolunda bir altın bilezik olarak bu eğitimler kalacaktır” diye konuştu.

İHA

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