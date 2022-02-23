Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Erçalık: “Asıl kanayan yara küçük esnaftır”

Radyo Radar’da Mustafa Bayram ve Melih Kamış’ın hazırlayıp sunduğu ‘Yol Açık’ programına telefonla bağlanan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Kemal Erçalık, yüksek faturalar başta olmak üzere küçük esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlattı. Şehirdeki siyasilere seslenen Erçalık, küçük esnafın çektiği zorluklara yardımcı olmalarını talep etti. Erçalık, ‘yerli esnafa sahip çık’ isimli başlattıkları kampanya hakkında da bilgi verdi.

‘ÇOĞU ESNAF İŞ YERİ KAPATIP FARKLI İŞLERE YÖNELDİ’

Faturalara yansıyan fiyat artışının küçük esnafı etkilediğini ve bu artışın kademeli yapılması gerektiğini belirten Erçalık, “Yerli esnaf deyince biz Kayseri’mizde vergisini ödeyen, hizmet eden esnaflarımıza odaklandık. Esnaflarımız sıkıntıda. Elektrik, doğalgaz, vergi üst üste bindi. 2 gündür esnaflarımıza SSK ve vergi dairelerinden gelen sıkıntılarını iletiyorlar bize. İnşallah bizim sesimizi duyuyorlardır. Şu anda esnaf sıkıntıda. Malum şu anda kış ayındayız ve işler durgun. Elektrik faturalarının da yüksek gelmesi sıkıntı. İşler durgun, ham madde yüksek, çoğu esnafımız ham maddeye ulaşmakta zorluk çekiyor. Elektrik ve doğalgaz faturasının yükselmesi, haliyle yükselecektir dünya genelinde oluyor bu ancak kış ayında olmasaydı da kademe kademe yükselseydi daha iyi olurdu. Çoğu esnaflarımız iş yerlerini kapattı. Başka işlere yöneldiler” dedi.

‘SANAYİ ESNAFIMIZ VERESİYE YAZDIRIYOR’

Sanayi esnafının sıkıntısına değinen Erçalık, “Suriyeli esnafların olması bir renktir ancak istediği gibi her yeri açma imkanı olmamalı. Bizdeki kredilere uyarak açarsa olabilir ama istediği yere bir kuyumcu dükkanı veya pastane gibi yerler açması, biz bazı yerlerde görüyoruz alışveriş yapılacak gibi bir yer değil. Görüntüsü güzel, vatandaşlar gidiyor alıyor bu sıkıntılı. Biz yerli esnafa sahip çık deyince Kayseri’deki esnaflarımız, büyük marketler, 3 harfli marketlerin yanında eziliyorlar. Biz 20-30 yıl geriye gidersek, okuldan geldiğimizde bakkalımıza çantamızı ve evin anahtarını bırakırdık. O bakkal bizim her şeyimizdi. Veresiye yazdırıyorduk. Şimdi hala görüyorum sanayi esnaflarımız deftere yazdırıyor. Çünkü markete gidince 10 kuruşa dahi alıyorlar. Bizim kendi değerlerimize sahip çıkmamız lazım” diye konuştu.



‘SİYASİLER KÜÇÜK ESNAFI ZİYARET ETMELİ’

Kayseri’ye gelen siyasilerin, küçük esnafı ziyaret etmesi gerektiğini vurgulayan Erçalık, “Esnafların da ürünü uyguna alıp uyguna satma fikri daha önce denendi. Mobilya ve gıda sektöründe de denendi ancak tutmadı. Herkes işinin patronu olmak istiyor. 20-30 kişi bir araya gelse oturayım iş yapmayım diye düşünüyor.

Biz sanayi esnaflarından biliyoruz keşke böyle bir şey olsa. Devasa fabrikalar doğar ortaya. Kayseri için bir değer, marka olur. Biz görüyoruz bakanlarımız geldiğinde büyük esnafları ziyaret ediyorlar. Asıl kanayan yara küçük esnaftır. İmalatçılar sanayisine, doğu sanayi gibi yerlere gitsinler. Sıkıntılarını görsünler. Ceplerinde 1 lira yok. Bırakın elektriği sobayı bile yakamıyorlar. İş olmadı pandemiden dolayı. Ara sıra ziyaret ediyorum ben de. Lütfen ilgilensinler esnaf sıkıntı çekiyor. Kayseri’mizde kendi markalarımız var vatandaşlara söylüyorum onlara gidin. Buradaki pastırma ve sucuk satan arkadaşlara söylüyorum, Kayseri dışından alanlar varmış ve burada Kayseri sucuğu diyerek satıyorlarmış. Siyasilerden de ricamız, kimseyi ayırmıyoruz her parti bizimdir. Bizim sesimiz olsunlar, bizi dinlesinler. Küçük esnafımız sıkıntı içerisinde” şeklinde konuştu.