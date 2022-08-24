Esnaf TOKİ Bölgesi'ne hizmet atağı devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Bahçelievler Serkent Mahallesi'ndeki Esnaf TOKİ bölgesine hizmet verecek olan kapalı pazar yeri inşaatını inceleyerek, bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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  • 24.08.2022 15:27
  • Güncelleme: 24.08.2022 18:12
Esnaf TOKİ Bölgesi'ne hizmet atağı devam ediyor
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Bahçelievler Serkent Mahallesi’ndeki Esnaf TOKİ bölgesine hizmet verecek olan kapalı pazar yeri inşaatını inceleyerek, bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bahçelievler Serkent Mahallemizdeki esnaf TOKİ’lerin karşısına çok modern ve güzel bir pazar yeri inşa ediyoruz. Vatandaşlarımız bu müesseseden ihtiyaçlarını karşılamak için faydalanacaklar. Pazar yerinin hemen yanında Mimarsinan’dan gelen bir dere yatağı mevcut. Bu dere yatağı inşaatlar yapılınca kapanmış. Buraya geçen sene güzel bir çalışma yaparak dereyi kullanışlı bir hale getirdik. Bu dere yatağına da çok güzel bitkiler ekerek güzelleştireceğiz. Aynı zamanda yeşil alan çalışmamız da var. 2,5 km’lik bir yeşil alan çalışması yaptık. Dere ıslahı ve yeşillendirmesiyle güzel bir çalışma olacak. En kısa sürede çalışmaları tamamlayıp güzel bir etkinlikle burayı açacağız. Buradaki sağlık ocağı projemiz de bitti, tam karşısına eczanelerimiz de hazır. Yakın zamanda sağlık ocağımızı da açacağız. Bu bölgede güzel faaliyetler düzenliyoruz ve düzenlemeye de devam edeceğiz. Melikgazi’mizin bir doğusunda ve batısında bütün hizmetlere koşturmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum, mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” dedi.

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Rukiye Köse ise, “Allah başkanımızdan razı olsun. Mahallemiz için örnek bir proje düzenliyor. Pazar yerimiz, 3 kilometrelik yürüyüş yolumuz ve mesire alanımız yapılıyor. Mahallemizin en büyük etkinlik alanı olacak. Mahalle sakinlerimiz çok mutlu olacaklar. Melikgazi Belediyesi’ne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.

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İHA

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