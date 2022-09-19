Eski Sümerbank Çalışanlarından Geleneksel Buluşma

Eski Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası çalışanları, Abdullah Gül Üniversitesi Sümer kampüsünde bir araya gelerek eski günlerini andı.

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  • 19.09.2022 16:16
  • Güncelleme: 19.09.2022 17:25
Eski Sümerbank Çalışanlarından Geleneksel Buluşma
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Eski Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası çalışanları, Abdullah Gül Üniversitesi Sümer kampüsünde bir araya gelerek eski günlerini andı.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Eski Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası çalışanları buluşmasının bu yıl altıncısı gerçekleşti. Eski Sümerbank çalışanları Sümer kampüsündeki yıllar önce çalıştıkları mekanları gezerken duygu dolu anlar yaşadı. Çok sayıda Eski Sümerbank çalışanı, yapılan restorasyon ve rölöve çalışmalıyla AGÜ Sümer Kampüsüne dönüştürülen tarihi mekandaki buluşma için sabah saatlerinde Rektörlük Konferans salonunda bir araya geldi. Bu yılki buluşmaya, aynı zamanda Sümerbank çalışanlarının yakınlarından oluşan yazarlarda katıldı. Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Burak Asiliskender Sümerbank çalışanlarına ve yazarlara AGÜ hakkında bilgiler verdi. Daha sonra eski çalışanlar adına söz alan Nihat Alacalıoğlu, Sümer Kampüsü’nün her köşesinde hatıralarının bulunduğunu, her geldiklerinde o eski günlerini anımsayarak duygulandıklarını ifade etti. Yazarlar Zahide Sevim Balkaya, Beyhan Angay Köselioğlu, Güler Öztaşkın da söz alarak Sümerbank Bez Fabrikası çalışanlarının çocukları, torunları olarak burada güzel günler geçirdiklerini ve bu çocuklukların kendi hayatlarında olumlu yönde katkılar sağladığını dile getirdi. Konuşmaların ardından yönetmen Yasin Ali Türker tarafından hazırlanan ve Sümerbank Bez Fabrikasını konu alan “Bozkırda Bir Modern” adlı belgesel filmin gösterimi yapıldı. Film gösteriminden sonra ise yazarlar kitaplarını imzaladı.

Eski Sümerbank çalışanları, kampüsteki eskiden çalıştıkları bugün ise derslik öğrenci yurdu, laboratuvar gibi eğitim alanları dönüştürülen tarihi mekanları ziyaret ederek eski günlerini andı. Çalışanlar ziyaret sırasında birbirlerine o dönemdeki hatıralarını anlatırken o eski günlerini adeta yeniden yaşadılar.

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İHA

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