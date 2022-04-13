Eski Spor Lisesi Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon merkezi olacak

Kayseri'de uyuşturucuyla mücadelede dikkat çeken bir proje hayata geçiriliyor. İncesu ilçesinde bulunan eski Spor Lisesi'nin, Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi haline dönüştürüleceğini söyleyen Vali Şehmus Günaydın, merkezin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Günaydın, ilk etapta 25 kişilik bir planlamanın düşünüldüğünü, daha sonrasında da bu sayının daha da artırılacağını dile getirdi.

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  • 13.04.2022 16:51
  • Güncelleme: 13.04.2022 17:17
Eski Spor Lisesi Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon merkezi olacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de uyuşturucuyla mücadelede dikkat çeken bir proje hayata geçiriliyor. İncesu ilçesinde bulunan eski Spor Lisesi’nin, Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi haline dönüştürüleceğini söyleyen Vali Şehmus Günaydın, merkezin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Günaydın, ilk etapta 25 kişilik bir planlamanın düşünüldüğünü, daha sonrasında da bu sayının daha da artırılacağını dile getirdi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sonrasında İncesu’da yapılacak olan Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi alanında incelemelerde bulundu. Vali Günaydın’a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Gazeteci Osman Çiftçi, Isparta’dan gelen Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) Başkanı İbrahim Uzunköprü’nün yanı sıra, rehabilitasyon merkezinin kurulması yönünde öncülük eden isimler arasında yer alan İş insanı Mehmet Özdoğan da eşlik etti. Vali, beraberindekilerle birlikte alanda incelemeler yaparak bilgiler aldı.

“Tüm Kayseri bu projeye sahip çıkmalı”

Vali Günaydın, yapılacak merkezin çok yönlü olacağını ve ilerleyen dönemde farklı alanlarında da hizmet vereceğin ifade etti. Vali Günaydın, “Burada tedavi süreçlerinin yanı sıra, örneğin gençlerin meslek sahibi olması, hayvancılık ve tarımsal ürün alanları ile el sanatları atölyelerin de olacağı bir planlama düşünüyoruz. İnşallah bu proje kısa süre içerisinde hayata geçtiğinde Türkiye’ye de örnek olacak işler ortaya çıkacak. Tüm Kayseri’nin bu projeye sahip çıkmasını ve destek vermesini bekliyoruz. İnsanlarımızı, gençlerimizi, geleceğimizi bu uyuşturucu ve alkol belasından kurtarmak için elimizden gelen mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

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İHA

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