Eski kaşar adeta doğal antibiyotik gibi

Kayseri Yöresel Ürünler Fuarı’na Erzurum’dan katılan peynirci Halil Bulut, eski kaşarın doğal antibiyotik etkisi olduğunu ve vatandaşların kaşar peyniri alırken süt kaşarı olmasına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Küflü kaşarın ortalama 2 yıl kadar bekletilerek satıldığını söyleyen Halil Bulut, “Eski kaşar, normal marketlerde satılan kaşar peynirlerinden biraz daha eskidir. O peynirler ortalama 4 ile 6 ay arasında beklerler. Bunları ise ortalama 24 ay bekletiyoruz. Beklettikten sonra satışa sunuyoruz. Küflü kaşarda ortalama yağ oranının 4,5 ile 5 arası olması lazım. Yağ oranı 5 derece olan kaşar vücut için en sağlıklısıdır. Kaşarı 2-3 yıl bekletiyoruz ve bu doğal bir antibiyotiktir. Normal antibiyotik almaktansa doğal antibiyotiği tercih etmek gerekir, sağlıklıdır. En azından süt bekliyor, fermente oluyor. Kaşar da kendi maya şekline gelmiş oluyor” dedi.

Bulut, özellikle vatandaşların süt kaşarı almaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyleyerek, “Vatandaşlarımız da ürün alırken en azından sorsunlar. Ne aldıklarını, kaç yıllık aldıklarını, sütten mi süt tozundan mı olduğunu sormalılar. En önemlisi süt kaşarıdır. Süt tozundan olanı aldıkları zaman kaşarı ağızlarına attıklarında sakız gibi olur. Kaşar yiyoruz ama tat garip gelir. Gerçek kaşar hafiften ekşimsi, mayhoş olur ve süt kaşarı olması gerekir. Özellikle vatandaşlarımız buna dikkat etsinler” ifadelerini kullandı.