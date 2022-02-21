Eski eşini öldürüp yol kenarına bırakan adama müebbet hapis

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boşandığı eşini bıçakla öldürdükten sonra cesedini yol kenarına bırakan şahıs, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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  • 21.02.2022 18:21
  • Güncelleme: 21.02.2022 18:54
Eski eşini öldürüp yol kenarına bırakan adama müebbet hapis
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde boşandığı eşini bıçakla öldürdükten sonra cesedini yol kenarına bırakan şahıs, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müştekiler, sanık ve müşteki avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Yasin T. (40) davaya SEGBİS ile katıldı. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ederek, tutuklu sanığın "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Yasin T. ifadesinde, “Ben kimseyi planlayarak öldürmedim. Ben kendisine para verecektim. Bana sürekli hakaret ediyordu ve seni karından ayıracağım diyordu. Ben de bir an kendimi kaybettim. Olayı gerçekleştirdim ama pişmanım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Bıçaklanarak öldürülen Fatma Abravcı’nın (33) yakınlarından S.A. da mahkemede verdiği ifadede, “Adalet yerini bulsun. İnsanın doğma ve rahatça yaşama hakkı var. Yaşama hakkını kimse elinden alamaz” dedi.

Mahkeme heyeti Yasin T.’ye kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.

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İHA

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