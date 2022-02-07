Eşini öldürdü çifte indirim aldı

Yozgat'ta 21 yaşındaki eşi Halime Yüksel'i öldüren sanığa uygulanan 'haksız tahrik' ve 'iyi hal indirimleri' uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezasının verilmesinin ardından konuşan Avukat Fatma Gül Bal, 'Aldatmanın sadece boşanma davalarının, tazminatın, nafakanın bir konusu olabilecekken bir insanın hayatına kastetmenin cezasında bir indirim sebebi olmasını hukuk dışı buluyorum. Ülkemizde namusunu temizlediğini söyleyen katillere bizim yargı sistemimiz bir indirim uyguluyor. Bunun hukuksal karşılığı maalesef var' dedi.

PAYLAŞ
  • 07.02.2022 14:43
  • Güncelleme: 07.02.2022 14:52
Eşini öldürdü çifte indirim aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta 21 yaşındaki eşi Halime Yüksel’i öldüren sanığa uygulanan ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal indirimleri’ uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezasının verilmesinin ardından konuşan Avukat Fatma Gül Bal, “Aldatmanın sadece boşanma davalarının, tazminatın, nafakanın bir konusu olabilecekken bir insanın hayatına kastetmenin cezasında bir indirim sebebi olmasını hukuk dışı buluyorum. Ülkemizde namusunu temizlediğini söyleyen katillere bizim yargı sistemimiz bir indirim uyguluyor. Bunun hukuksal karşılığı maalesef var” dedi.

14 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda Halime Yüksel, evinde karın boşluğundan vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili tutuklu yargılanan maktulün eşi Mustafa Yüksel’e mahkeme heyeti önce ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet daha sonra ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal indirimi’ uygulayarak sanığın cezasını 16 yıl 8 ay hapis cezasına düşürdü. Olayla ilgili bilgiler veren Müşteki Avukatı Fatma Gül Bal, “Halime Yüksel; evinde şüpheli bir şekilde karnından vurulmuş olarak ölü bulunuyor. Öncelikle intihar ettiği şüphesi yoğun bir şekilde vardı. Daha sonra dosyaya eklenen deliller neticesinde eşi şüpheli olarak tutuklandı, sonrasında sanık olarak yargılandı. Yozgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın eşi kasten öldürme suçunu işlediğine hükmetti. Daha sonrasında ağırlaştırılmış müebbet hapis olan cezası hâksiz tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 16 yıl 8 aya düşürüldü. Maktülenin sosyal medyadaki yazışmaları dosyada sadece iddiadan ibaret. Maktülenin sadakatsizliğine dair birtakım iddialar sebebiyle ‘aldatma’ olarak kabul edilerek sadakatsizliği haksız tahrik indirimi kapsamına soktu. Sanığın gelecek hayatındaki etkisi düşünülerek iyi hal indirimi yapıldı. Bu sebeple sanığa çifte indirim uygulanarak cezası 16 yıl 8 ay oldu” dedi.

“Aldatma sadece boşanma davalarının konusu olabilecekken ülkemizde insanın hayatına kastetmenin cezasında bir indirim sebebi”

Esas meselenin mahkeme heyetinin tümüyle kadın olması değil haksız tahrik indirimi kapsamının kanunda olmaması olduğunu aktaran Gül, “Savcının dahil mahkeme heyetinin kadın olmasını kamu vicdanına bırakıyorum. Onlar en doğru kararı verecektir. Aslında buradaki esas mesele Yargıtay uygulaması. Haksız tahrik indirimi kapsamı maalesef kanunumuzda yok, biz bunu somut olaya göre değerlendiriyoruz. Bizim olayımızda aldatma somut iddiadan ibaret. Velev ki olduğu durumlarda haksız tahrik indirimi uygulanıyor. Aldatmanın sadece boşanma davalarının, tazminatın, nafakanın bir konusu olabilecekken bir insanın hayatına kastetmenin cezasında bir indirim sebebi olmasını hukuk dışı buluyorum. Bu kesinlikle boşanma davalarının konusu olması gereken bir mevzuyken bizim ülkemizde namusunu temizlediğini söyleyen katillere bizim yargı sistemimiz bir indirim uyguluyor. Bunun hukuksal karşılığı maalesef var” ifadelerini kullandı.

“Bütün kadınlar adına itiraz edeceğiz”

Karara itiraz edeceklerini de sözlerine ekleyen Avukat Fatma Gül Bal, “Bu durumu itiraza konu edeceğiz. Bundan sonra istinaf aşamasında olacak. Biz, sanığın alabileceği en üst cezayı alması için uğraşacağız. Bunu bütün kadınlar adına, toplum vicdanı adına yapıyoruz. Takdir yargının” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformunun Şubat ayı istişare toplantısı yapıldı

Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformunun Şubat ayı istişare toplantısı yapıldı

Muhammed Akkaya, halterde Türkiye şampiyonu oldu

Muhammed Akkaya, halterde Türkiye şampiyonu oldu

KGGD'den Doğudaki Çocuklara Karne Hediyesi

KGGD'den Doğudaki Çocuklara Karne Hediyesi

Eşini öldürdü çifte indirim aldı

Eşini öldürdü çifte indirim aldı

Başkan Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Büyükkılıç İlkokulu'nun ilk gününde minikleri yalnız bırakmadı

Başkan Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Büyükkılıç İlkokulu'nun ilk gününde minikleri yalnız bırakmadı

Talas Belediyesi'nden uyarı: 'Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesini unutmayın'

Talas Belediyesi'nden uyarı: 'Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesini unutmayın'

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atletizmde Kayseri TOHM rüzgarı

Atletizmde Kayseri TOHM rüzgarı

Kayseri'de kuvvetli kar yağışı uyarısı

Kayseri'de kuvvetli kar yağışı uyarısı

DAHA FAZLA
TKYB Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvuru Dönemi Devam Ediyor

TKYB Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvuru Dönemi Devam Ediyor

Büyükkılıç'tan aile sağlığı merkezine ve eczanelere ziyaret

Büyükkılıç'tan aile sağlığı merkezine ve eczanelere ziyaret

Yahyalı Belediyesi yeni araçların tanıtımını yaptı

Yahyalı Belediyesi yeni araçların tanıtımını yaptı

PTT Müdürü kendini asarak intihar etti

PTT Müdürü kendini asarak intihar etti

Milletvekili Ataş:' Sizleri bir kez daha uyarıyoruz'

Milletvekili Ataş:' Sizleri bir kez daha uyarıyoruz'