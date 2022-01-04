Eşi tarafından vurulduktan sonra felç kalan engelli kadının bakım maaşı kesildi

Niğde'de 10 yıl önce boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulduktan sonra felç kalan 36 yaşındaki Esma Demircan, yüzde 96 ağır engelli raporunun yüzde 76 kısmi bağımlıya çevrilmesi sonucu bakım parası kesildi.

PAYLAŞ
  • 04.01.2022 13:17
  • Güncelleme: 04.01.2022 13:17
Eşi tarafından vurulduktan sonra felç kalan engelli kadının bakım maaşı kesildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de 10 yıl önce boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulduktan sonra felç kalan 36 yaşındaki Esma Demircan, yüzde 96 ağır engelli raporunun yüzde 76 kısmi bağımlıya çevrilmesi sonucu bakım parası kesildi.

16 yaşındaki kızıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan Demircan gözyaşları içinde, “Bu hale geldim ve onun bedelini bu şekilde ödemek istemiyorum. Kızımla beraber bir mücadele veriyorum. Lütfen sesimi duyun” ifadelerini kullandı. Yaşadıklarını anlatan Demircan yetkililerden yardım isteyerek, "Bundan 10 yıl önce boşanma aşamasındaki eşim tarafından silahla ailemin evinde vuruldum. Vurulma sonrasında omurilik felci olarak kaldım kendisi cezaevine girdi ve boşanmamız gerçekleşti. 10 yıldır süren bir hayat mücadelem var ve yüzde 96 ağır engelli raporum vardı ve süresizdi. Bundan 2 yıl önce Rehabilitasyon merkezine tedavi görmek için başvuru yaptım, oradan heyet raporu istediler. Tekrar o raporu alabilmek için başvuru yaptım. 2 buçuk ay önce Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı beni aradı ve raporumun yenilenmesini söylediler. Gittim tekrar Niğde Devlet Hastanesine başvuru yaptım, bu defa ağır engelli süresiz raporum yüzde 76 kısmi bağımlıya çevrildi. Böyle bir şey olması imkansız, çünkü 10 yıldır omurilik felciyim. Hasta alt bezi kullanıyorum ve sonda kullanıyorum. Bunların raporları da mevcut elimde ve kullandığım ilaçlar da var. Niğde İl Sağlık Müdürlüğünden bu duruma itiraz ettim. Aksaray Devlet Hastanesine yönlendirdiler beni. Oraya da gidip heyete girdim, orda da raporumu yüzde 76 kısmi bağımlı verdiler. Heyetteki doktor hanımın bana söylediği ’saçını tarayabiliyor musun’? Evet saçımı tarıyorum ama ben bez kullanan bir hastayım, bezimi kendim mi değiştirmem gerekiyor? Son olarak itiraz hakkım olduğunu söylediler. Bu defa da Kayseri Şehir Hastanesinden heyet raporu istediler. Şimdi yine heyete gireceğim ama bu benim son hakkım. Bir daha bu raporu nasıl verecekler bilmiyorum. Ben bakım bağışı ile, devletimizin bana verdiği sosyal yardımlaşma ile geçinen bir insanım. Bir tane kızım var 16 yaşında lise birinci sınıfa gidiyor. Kızımın okul servisi, yemek parası, benim başka bir destekçim yok. Hem anneyim, hem babayım, hem de bu engelli halimle bir bireyim. Bu evin sorumluluğu benim üzerimde. Lütfen benim sesimi duymalarını istiyorum, bu sorunu çözmelerini istiyorum. Bu hale geldim, suçsuz günahsız ve onun bedelini bu şekilde ödemek istemiyorum. Kızımla beraber bir mücadele veriyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
SPOR A.Ş., 1 yılda yaklaşık 155 bin sporsevere ulaştı

SPOR A.Ş., 1 yılda yaklaşık 155 bin sporsevere ulaştı

Erciyes, İnna Konserine fırsat vermedi

Erciyes, İnna Konserine fırsat vermedi

Kayseri'de başıboş gezen yasaklı 2 köpek yakalandı

Kayseri'de başıboş gezen yasaklı 2 köpek yakalandı

Turkovac'a yoğun ilgi

Turkovac'a yoğun ilgi

Kocasinan haşerelere savaş açtı

Kocasinan haşerelere savaş açtı

Başkan Büyükkılıç, 2021'de 16 ilçeyi 80 kez ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, 2021'de 16 ilçeyi 80 kez ziyaret etti

Çok Okunanlar
1
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

2
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

3
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

4
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

5
Rifat Yörük'ün 'Ensar Ruhlu Muhacir' kitabına Türkiye Yazarlar Birliği ödülü

Rifat Yörük'ün 'Ensar Ruhlu Muhacir' kitabına Türkiye Yazarlar Birliği ödülü

6
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'li yöneticilerden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

MHP'li yöneticilerden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kayserispor'da Mehmet Karakuş ile yollar ayrıldı

Kayserispor'da Mehmet Karakuş ile yollar ayrıldı

DAHA FAZLA
Kayserispor'da hedef Altay maçından 3 puan almak

Kayserispor'da hedef Altay maçından 3 puan almak

Kayseri'ye 10 milyon TL'lik spor yatırımı

Kayseri'ye 10 milyon TL'lik spor yatırımı

Bünyan'da yol çalışmaları devam ediyor

Bünyan'da yol çalışmaları devam ediyor

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da 2022 yılının ilk toplantısına katıldı

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da 2022 yılının ilk toplantısına katıldı

'Dini eğitim asla çağdışı değildir'

'Dini eğitim asla çağdışı değildir'