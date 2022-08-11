Esentepe'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı
Kayseri'de 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu.
- 11.08.2022 16:32
- Güncelleme: 11.08.2022 16:32
Yangın, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında başladı. Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Merdivenli araçla alevlere müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan alevler söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştuğu bildirildi.
Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin hazırlayacağı rapor sonrası ortaya çıkacak. İnceleme yapan polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.