Esentepe Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi

Açılış törenine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, İl SGK müdürü Hacı ALİ Hasgül,İl sağlık Müdürü Mehmet Erşan,İl Müdürleri, Mahalle Muhtarları ve Hayırsever ailesi ile çok sayıda mahalleli temel atma törenine katıldı.

Temel atma töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Bugün burada temeli atılan Sağlık merkezi hemen tamamlanır inşallah, hayırlara ve sağlıklı günlere vesile olur. Parklar, sosyal tesisler, sağlık merkezleri, eğitim merkezleri, kültür ve sanat merkezleri ile halkımızı buluşturduk. Artık Kayseri Belediye modeli ile halkımız yol, kaldırım, asfalt istememektedir. Sosyal tesisler, çok büyük ve amaçlı parklar talep etmektedirler. Spor salonları, kültür merkezleri talep etmektedirler” diye konuştu.

Sağlık hizmetlerine katkı sağladıklarını dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak aile sağlık merkezi ve 112 acil merkezleri açarak sağlık hizmetine katkı sağlıyoruz. Çünkü birey ve halk sağlığı önceliğimiz. Son üç yılda 8 aile sağlık merkezi ile semtlerde yerinde sağlık hizmeti verilmesine vesile oluyoruz. Bu 9’uncu sağlık merkezimizin de temelini atıyoruz. Esentepe Mahallemize temelini attığımız Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezinde; aile hekim odası, aile sağlığı ebe odası, tıbbi müdahale odası, gebe takip odası, bebek izleme odası; laboratuvar, bay- bayan dinlenme odaları, seminer toplantı odası yer alacak” ifadelerini kullandı.



Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, “Kayseri çalışmaktan yorulmayan bir il. Temel atmalar ve açılışlar devam ediyor. Her hafta bir açılış veya temel atma töreni ile beraber oluyoruz. Temeli atılan sağlık merkezimizin hayırla tamamlanmasını diler, çevre halkına hayırlı olmasını dilerim” dedi.