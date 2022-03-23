ERÜ Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacak

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 25 Mart 2022'de düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Düzenlenecek toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile araştırma üniversitelerinin Rektör ve Rektör yardımcıları da katılacak.

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  • 23.03.2022 17:04
  • Güncelleme: 23.03.2022 17:17
ERÜ Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 25 Mart 2022’de düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Araştırma Üniversiteleri Toplantısı’na ev sahipliği yapacak. Düzenlenecek toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile araştırma üniversitelerinin Rektör ve Rektör yardımcıları da katılacak.

25 Mart 2022’de YÖK Araştırma Üniversiteleri Toplantısı ERÜ ev sahipliğinde Kayseri’de düzenlenecek. Saat 10:30’da Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan toplantı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımları ile gerçekleştirilecek. Araştırma Üniversitelerinin Rektör ve Rektör Yardımcılarının da katılacağı toplantıda ayrıca YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Araştırma Üniversitelerinin 11. Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli alanların yanı sıra yetkin oldukları sağlık, ileri teknoloji ve sosyal bilimler alanlarıyla da eşleştirilmelerine ilişkin sonuçları açıklayacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ayrıca 17 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan “Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İşbirliği Protokolü” ile araştırma üniversitelerine her yıl performansa dayalı kaynak aktarım konusunda önemli açıklamalarda bulunacak.

Düzenlenecek toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "25 Mart 2022 Cuma günü Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Araştırma Üniversiteleri Toplantısında YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Yürütme Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Prof. Dr. Mehmet Şişman’ın yanı sıra 23 Araştırma Üniversitemizin değerli Rektör ve Rektör Yardımcıları ile bir araya geleceğiz. Erciyes Üniversitesi olarak, düzenlenecek olan toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduğumuzu bir kez daha belirterek, toplantının üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenmesine katkı sunan başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’ a ve toplantımıza katılacak olan Araştırma Üniversitelerimizin Rektör ve Rektör Yardımcılarına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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İHA

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