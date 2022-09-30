ERÜ’ye yeni rektör yardımcısı ataması

Altun, Oktay Özkan’ın ardından Sultan Taşçı’yı da rektör yardımcısı olarak atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kısa süre önce ERÜ Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Fatih Altun, yönetim kadrosuna yeni bir atama daha yaptı. Geçtiğimiz günlerde rektör yardımcısı olarak ataması yapılan Oktay Özkan’ın ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sultan Taşçı da rektör yardımcılığına getirildi.

ERÜ’den yapılan açıklamada "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin 4. maddesi uyarınca, Üniversitemiz Rektör Yardımcılığına 30.09.2022 tarihinden itibaren Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sultan Taşçı atanmış bulunmaktadır. Prof. Dr. Sultan Taşçı'ya yeni görevlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sultan Taşçı’nın, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik - İç ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği üzerine yüksek lisans ve doktora yaptığı öğrenildi.