ERÜ'ye TÜSEB'den Ödül

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda 2022 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜSEB Özel Ödülü sahiplerini buldu. Tören çerçevesinde ödüle layık görülen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Öçsoy'a ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

PAYLAŞ
  • 31.10.2022 13:44
  • Güncelleme: 31.10.2022 14:15
ERÜ'ye TÜSEB'den Ödül
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda 2022 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜSEB Özel Ödülü sahiplerini buldu. Tören çerçevesinde ödüle layık görülen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Öçsoy’a ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile İstanbul’da gerçekleştirildi. Kurultayda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuşmalarının ardından Tıp Tarihine ve Ortak Geçmişe Vefa Ödülleri, Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜSEB Özel Ödülleri verildi. Ödüller çerçevesinde TÜSEB Özel Ödülüne ERÜ tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC Aşı çalışmaları ile ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, TÜSEB Teşvik Ödülüne ise Nano Biyoteknoloji ve Biyosensör çalışması ile ERÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Öçsoy layık görüldü. Ödüle layık görülen Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve Doç. Dr. İsmail Öçsoy’a ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

Kurultaya katılan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ödüle layık görülen ERÜ’lü Öğretim Üyelerini tebrik ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Kazada savrulan otomobil çocuklara çarptı: 2 yaralı

Kazada savrulan otomobil çocuklara çarptı: 2 yaralı

ERÜ'ye TÜSEB'den Ödül

ERÜ'ye TÜSEB'den Ödül

Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları ne yaptı?

Fenerbahçe’nin kiralık futbolcuları ne yaptı?

Talas Festivali'ne İbrahim Sadri ile muhteşem veda

Talas Festivali'ne İbrahim Sadri ile muhteşem veda

Vatandaşlar Narkotik Suçlarla İlgili Bilgilendirildi

Vatandaşlar Narkotik Suçlarla İlgili Bilgilendirildi

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

3
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

4
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

5
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

6
Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın, alım için yatırım fırsatı oluşturuyor

Altın, alım için yatırım fırsatı oluşturuyor

Kayseri Niğdeliler Derneği, Niğdelileri bir çatı altında toplamayı amaçlıyor

Kayseri Niğdeliler Derneği, Niğdelileri bir çatı altında toplamayı amaçlıyor

DAHA FAZLA
Benzine 71 kuruşluk zam kesinleşti

Benzine 71 kuruşluk zam kesinleşti

Vali Çiçek'ten Felahiye ve Akkışla Ziyareti

Vali Çiçek'ten Felahiye ve Akkışla Ziyareti

Bu projeyle 'güvenlik kültür, yarınlar ödül' oluyor

Bu projeyle 'güvenlik kültür, yarınlar ödül' oluyor

Başkan Narin, Kayseri halkını 2'nci Olağan Kongre'ye davet etti

Başkan Narin, Kayseri halkını 2’nci Olağan Kongre’ye davet etti

Başkan Büyükkılıç'tan raylı sistem toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan raylı sistem toplantısı