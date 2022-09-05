ERÜ TEKNOFEST 2022’den dereceyle döndü

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2022 bu yıl Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Festival kapsamında düzenlenen Uluslararası Effıcıency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Elektromobil kategorisi Final yarışlarında ERÜ’lü öğrencilerinden oluşan Volta Team takımı tarafından geliştirilen ve yüzde 100 yerli üretim olan elektrikli otomobil Voltacar ile Türkiye üçüncülüğü, genel sıralamada ise Türkiye dördüncülüğü kazandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yaptığı açıklamada TEKNOFEST 2022’de Voltacar’ın yüzün üzerinde finalist ekibin bulunduğu yarışmada elde ettikleri Türkiye dördüncülüğünden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. TEKNOFEST 2022’nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Çalış, öğrenciler tarafından geliştirilen her projeye destek olmaya özen gösterdiklerini belirterek, Volta Team Takımı danışman hocaları Prof. Dr. Nesrin Kayataş Demir, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Saltuk Buğra Selçuklu ve takımda görev alan tüm öğrencileri tebrik etti.