ERÜ Rektörü Fatih Altun, Rektörlük mazbatasını aldı

15.09.2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2022 -471 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Altun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nda düzenlenen törende Rektörlük mazbatasını aldı.

‘ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’Nİ DAHA İLERİ GÖTÜRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından Rektörlük mazbatası takdim edilen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür ederek, Erciyes Üniversitesi’ni bir adım daha ileriye götürmek için var güçleri ile çalışacaklarını söyledi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’u tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.