ERÜ Rektörü değişirken, Kayseri Üniversitesi rektörü yeniden atandı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erciyes Üniversitesi (ERÜ) rektörü değişirken Kayseri Üniversitesi rektörü ise yeniden atandı.

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  • 15.09.2022 10:13
  • Güncelleme: 15.09.2022 10:13
ERÜ Rektörü değişirken, Kayseri Üniversitesi rektörü yeniden atandı

ERÜ Rektörü Prof Dr. Mustafa Çalış’ın yerine Prof. Dr. Fatih Altun rektörlük görevine getirildi. Altun, atama kararından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür etti. 

Cumhurbaşkanlığı Rektör atama kararnamesi yayımlandı. Buna göre Kayseri ERÜ rektörlüğünde değişiklik yaşanırken Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa yeniden atandı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın yerine Prof. Dr. Fatih Altun atandı. 

ERÜ Rektörü Altun, sosyal medya hesabından yaptığı iki ayrı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Özvar’a teşekkür etti. Altun paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ınyüksek tensipleriyle, Erciyes Üniversitesi Rektörü olarak atanmış bulunmaktayım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ederim” ifadelerine yer verdi.

Altun ikinci paylaşımında da, “Rektörlük atama sürecindeki desteklerinden dolayı Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a şükranlarımı arz ederim” dedi.

1ha

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