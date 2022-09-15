ERÜ rektörlüğüne Fatih Altun, görevi Mustafa Çalış'tan devraldı

Erciyes Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Altun görevi Prof. Dr. Mustafa Çalış'tan devraldı.

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  • 15.09.2022 13:26
  • Güncelleme: 15.09.2022 13:26
ERÜ rektörlüğüne Fatih Altun, görevi Mustafa Çalış'tan devraldı

Resmi gazetede yayınlanan 2022/475 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 17 üniversitenin rektör atamaları yayınlandı. 8 üniversitenin rektörü değişti. Rektörü değişen üniversiteler arasında yer alan Erciyes Üniversitesi’nde Prof. Dr. Mustafa Çalış, görevi Prof. Dr. Fatih Altun’a devretti. Erciyes Üniversitesi Senato odasında gerçekleştirilen törene üniversite öğretim üyeleri ile idari personel katıldı.  Devir teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Erciyes Üniversitesi için elimizden gelen çabayı saf ettik. Erciyes Üniversitesi tarihinde görmediği başarılara imza attı. Araştırma Üniversiteleri arasında ilk 8’e yükseldi. Bu başarının daha da artacağına inanıyorum. Bu süreçte idari personelimiz, öğretim görevlilerimiz ve öğrencilerimiz birbirine destek olmaya çalıştı” açıklamasında bulundu. 
ERÜ’nün yeni rektörü olan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun ise, “Bu görevi hakkıyla yapmayı diliyorum. Bizim yöneticilik anlamında fakültemizden gelen bir deneyimimiz var. Hep birlikte enerjimizi yüksek tutarak Üniversitemizi nasıl daha ileri taşıyabiliriz? Diye çeşitli gayret ve metotlarla deneyeceğiz. Başarı her zaman ödüllendirilecek” dedi. Karşılıklı çiçek sunumu ile tören sona erdi.

1ha

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