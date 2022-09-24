ERÜ'nün, olumsuz rektör imajı sergileyen tiyatroyu yasaklaması Baro'nun tepkisine yol açtı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 15 Eylül’de ERÜ rektörü olarak atanan Prof. Dr. Fatih Altun, iddiaya göre ilk toplantıda, çoğunluğunu Kayseri Barosu avukatlarının oluşturduğu tiyatro grubunun üniversite seminer salonunda sergileyeceği tiyatro oyununu yasakladı. ‘Kaç Baba Kaç’ isimli oyunda ‘rektör’ kelimesinin geçtiği gerekçesiyle oyunun yasaklandığı öne sürüldü.

Gelişmeler üzerine Kayseri Barosu yazılı bir açıklama yaptı. Üniversitelerin geri kalmışlıklarla mücadele kurumları olduğunun belirtildiği açıklamada, “İdarecimiz, doktorumuz, avukatımız, sporcumuz, sanatçımız vs. üniversitelerde yetişmektedir. Bu nedenle de üniversitelerin bilimsellikten uzaklaşmaması, topluma yön verecek bilimsel çalışmalar yapması, tek tip anlayışına mahkum olmaması, topluma ufuk açması, farklı görüş ve çalışmalara engel değil destek vermesi beklenendir” denildi.

ERÜ Rektörü Fatih Altun’un isminin hiç geçmediği açıklamada, yasaklanan oyunun ana temasının rektör olmadığı vurgulandı. Açıklamada, “15 Eylül’de rektör olarak atanan yöneticinin, atandıktan sonraki ilk icraatı, Baromuz üyesi avukatlardan oluşan oyuncuların meşhur bir tiyatro oyununu (Kaç Baba Kaç) üniversiteye bağlı seminer salonunda sahnelenmesini engellemek olmuştur. Komedi oyununu engelleyen yasakçı zihniyeti kınıyoruz. 20 Eylül’de üniversitede yeni yönetimin yaptığı toplantıda Rektör, tiyatro oyununda ‘rektör’ kelimesi geçmesini ileri sürerek bu oyunun sahnelenmesini yasaklıyorum’ demiş, Baro kalemi aranarak bildirilmiştir. Oyun komedi oyunu olup ana tema rektör değildir. Bir komedi oyununda ‘rektör’ kelimesi geçti diye bu yasaklayıcı zihniyetin sergilenmesini kınıyoruz” ifadelelerine yer verildi.