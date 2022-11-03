ERÜ İle İTÜ Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde Öğrenci, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Üyesi değişim programları ve Ortak bilimsel konferans, sempozyum, seminerler düzenlenecek.

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  • 03.11.2022 09:53
  • Güncelleme: 03.11.2022 12:35
ERÜ İle İTÜ Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde Öğrenci, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Üyesi değişim programları ve Ortak bilimsel konferans, sempozyum, seminerler düzenlenecek.

Rektörlük toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, "İTÜ ile yapılan bu akademik iş birliğinin her iki üniversiteye şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını güzel projeler ortaya konmasını nasip etmesini ve hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu’ya imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün önemine dikkat çekerek, “Ülkemizin iki güzide Araştırma Üniversitesi’nin ileriye dönük olarak ortak akademik iş birliği protokolünün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ortak iş birlikleri ortak araştırma merkezleri ortak projeler ve tecrübe aktarımları konusunda somut projeler geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Altun ile Rektör Koyuncu protokole imza attı.

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İHA

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