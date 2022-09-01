ERÜ ile Ajeenkya D Y Patil University arasında işbirliği protokolü imzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Hindistan Ajeenkya D Y Patil University arasında akademik ve öğrenci değişim programlarının gerçekleştirileceği işbirliği protokolü imzalandı.

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  • 01.09.2022 15:20
  • Güncelleme: 01.09.2022 17:52
ERÜ ile Ajeenkya D Y Patil University arasında işbirliği protokolü imzalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Hindistan Ajeenkya D Y Patil University arasında akademik ve öğrenci değişim programlarının gerçekleştirileceği işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında düzenlenen protokol imza törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Ajeenkya D Y Patil University Vekil Rektörü Prof. Hrrıdaysh Deshpande, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Selahaddin Orhan Akansu ve Dr. Öğr. Üyesi Abdulazız Atabanı katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, imza töreninde yaptığı konuşmasında Erciyes Üniversitesi olarak dünyada birçok üniversite ile işbirliği yaptıklarının altını çizdi. Rektör Çalış, “ Bugün imzaladığımız protokol ile Ajeenkya D Y Patil University ile hem eğitim-öğretim hem de araştırma alanında birçok alanda işbirliği yapacağız. İmzalanan protokolün her iki üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ajeenkya D Y Patil University Vekil Rektörü Prof. Hrrıdaysh Deshpande ise konuşmasında protokolün düzenlemesinde emeği geçenler teşekkür etti. Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Ajeenkya D Y Patil University Vekil Rektörü Prof. Hrrıdaysh Deshpande akademi ve öğrenci değişim programı alanlarında bir dizi işbirliğini içeren protokole imza attı.

İmza töreninin ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Ajeenkya D Y Patil University Vekil Rektörü Prof. Hrrıdaysh Deshpande ‘ye üniversitenin gümüş işlemeli tabağını hediye etti.

Ajeenkya D Y Patil University ile Erciyes Üniversitesi arasında imzalanan bu protokol ile öğrenci ve akademisyen değişim programı, bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesine yönelik işbirliği gerçekleştirilecek.

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İHA

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