ERÜ İKAF'22'ye Ev Sahipliği Yapacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yetenek her yerde temasıyla 2019 yılında başlatılan Bölgesel kariyer fuarları kapsamında İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’22) Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek. 2 gün boyunca devam edecek olan etkinliklerde öğrenciler, sektör temsilcileri ile bir araya gelerek staj ve iş imkânı ile kariyer planlarına önemli katkılar sağlayacak.

İkaf’22 16-17 Mart 2022 tarihinde ERÜ ev sahipliğinde Abdullah Gül Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olmak üzere 13 üniversitenin paydaşlığında Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Düzenlenen bir dizi etkinliklerde cv hazırlama ve mülakat eğitimi başta olmak üzere mülakat tekniklerinden motivasyon eğitimine kadar bir çok konunun ele alınacağı sunum ve eğitim programlarının yanı sıra yaklaşık 20 bin öğrenci sektörün öncü firmalarının temsilcileri ile buluşarak staj ve iş imkanı bulabilecekler. Etkinlik hakkında bilgiler veren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, tüm öğrenci ve sektör temsilcilerini İKAF’22’ye davet etti. Etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirten Rektör Çalış, şunları kaydetti;

"Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda bölgemizdeki 13 paydaş üniversiteyle birlikte ERÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı, 16 -17 Mart tarihlerinde Erciyes kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Kayseri de böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olmamız ise bize ayrı bir mutluluk ve gurur vermektedir. Düzenleyeceğimiz kariyer fuarı ile öğrenciler ve mezunlar önemli işletmelerle bir araya gelerek gerek iş gerekse staj konusunda pek çok firmayla tanışıp yeni fırsatlar elde edecek, ikili görüşmelerde söyleşilerde ve atölye çalışmalarında farklı fikirleri tartışma imkânı bulacak ve kariyer planlarına önemli bir katkı sağlayacaklardır. Bölgemizdeki bütün öğrencileri ve mezunları düzenlenecek farklı etkinliklere katılmak firmalarla görüşerek iş ve staj imkânlarını araştırmak ve 13 üniversiteden gelen öğrencilerle tanışmak için 16 -17 Mart tarihlerinde Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan iç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı’na katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Etkinlik, 16 Mart 2022 Çarşamba Günü 10:30’da açılış ve protokol konuşmalarının ardından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ’Girişimcilik ve Liderlik’ konusundaki söyleşi programı ile başlayacak.