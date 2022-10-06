ERÜ Eczacılık Fakültesi ECZAKDER Tarafından Yeniden Akredite Edildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) tarafından yeniden akredite edildi.

PAYLAŞ
  • 06.10.2022 15:24
  • Güncelleme: 06.10.2022 17:39
ERÜ Eczacılık Fakültesi ECZAKDER Tarafından Yeniden Akredite Edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) tarafından yeniden akredite edildi.

ERÜ Eczacılık Fakültesi’nin ECZAKDER tarafından yeniden akredite edilmesi nedeniyle Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştiren akreditasyon belgesi takdim törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan, ECZAKDER Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mesut Sancar ve Prof. Dr. Şule Apikoğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan, akreditasyon süreci hakkında bilgiler verdi. Türk Eczacılar Birliği 12. Bölge Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Uğur Nuri Akın da konuşmasında ERÜ Eczacılık Fakültesi’ni tebrik etti. ECZAKDER Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Sancar ise yaptığı konuşmada ECZAKDER’in faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Sancar, “Akreditasyon uygulamaları, sadece ticari mal ve hizmetler için değil, bir yükseköğretim kurumunda verilen eğitimin kalitesinin yükseltilmesine ve o kurumun kamuoyu tarafından tanınmasına olanak sağlar. Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesinin en önemli amacı, öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin hedeflenen yeterliliklere ulaşabilmesinin güvence altına alınmasıdır” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan da konuşmasında akreditasyon süreçlerinin önemine değindi.

Özellikle araştırma üniversiteleri açısından akreditasyon programlarının olmazsa olmazlar arasında yer aldığının altını çizen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan; “Akreditasyon süreçleri zorlu süreçlerdir. Ve bu süreçlerin üniversitemize çok büyük de katkıları vardır. Biz Erciyes üniversitesinde çok ciddi bir araştırma potansiyeline sahibiz. Bunun en büyük nedeni de genç bir akademisyen portföyüne sahip olmamızdır. Bugüne kadar çok ciddi bir emekle çok başarılı işler yaptı üniversitemiz. Eczacılık fakültemiz daha önce de bu akreditasyon sürecini geçirmiş ve ikinci defa akredite oluyor. Hakikaten sürdürülebilirlik çok önemli. Bu sürdürülebilirliği sağladıkları için eczacılık fakültemizin her bir mensubuna teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mesut Sancar ve Prof. Dr. Şule Apikoğlu tarafından akreditasyon belgesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ile Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan’a takdim edildi. Tören, pasta kesiminin ardından sona erdi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
ERÜ Eczacılık Fakültesi ECZAKDER Tarafından Yeniden Akredite Edildi

ERÜ Eczacılık Fakültesi ECZAKDER Tarafından Yeniden Akredite Edildi

Vali Çiçek Tomarza İlçesini Ziyaret Etti

Vali Çiçek Tomarza İlçesini Ziyaret Etti

Kayseri OSB Davasında 4. duruşma görüldü

Kayseri OSB Davasında 4. duruşma görüldü

Talas Belediyesi 'Genç Talas' standı ile ödül aldı

Talas Belediyesi 'Genç Talas' standı ile ödül aldı

Öğrencilerin otogardan doğrudan yurtlara ulaşabilmeleri için özel otobüs seferleri başladı

Öğrencilerin otogardan doğrudan yurtlara ulaşabilmeleri için özel otobüs seferleri başladı

Çelik: 'Kamuda çalışan işçilerin yemek ücretlerinde yapılan düzenlemeyi önemli buluyoruz'

Çelik: 'Kamuda çalışan işçilerin yemek ücretlerinde yapılan düzenlemeyi önemli buluyoruz'

Çok Okunanlar
1
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi düzenlenecek

Kayseri’de Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi düzenlenecek

Kayserispor'da Ümraniye hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor’da Ümraniye hazırlıkları devam ediyor

DAHA FAZLA
Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'na çıkan bazı yollar kapanacak

Pazar günü Cumhuriyet Meydanı’na çıkan bazı yollar kapanacak

Yeşilhisar'da öğrenciler için hayır kermesi düzenlendi

Yeşilhisar’da öğrenciler için hayır kermesi düzenlendi

Mobilyacılar, ANAMOB'da sektörü değerlendirdi

Mobilyacılar, ANAMOB’da sektörü değerlendirdi

Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları

Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları

Hacılar'da 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kutlandı

Hacılar'da 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kutlandı