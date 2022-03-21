Erü'den Nevruz etkinliği

Kayseri’de baharın müjdeleyicisi Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri’de, İl Kültür Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) işbirliğinde 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. ERÜ Prof. Dr. Ahmet Bilge Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "Bugün gece ve gündüzün eşitlendiği 21 Mart 2022. Esasında bugün doğanın uyandığı, baharın başlangıcı, umudun, kardeşliğin ve dayanışmanın sembolü olan, yeni gün anlamına gelen nevruz, özü itibariyle bahar bayramı. Bu yıl bol kar yağışlı ve bereketli bir kış geçirdik. İnşallah bu yağışlar ilkbahar ve yaz mevsimlerinin bereketli geçmesine vesile olacak. En eski Türk bayramlarından biri olduğu bilinen nevruz, atalarımızın nesilden nesile aktararak günümüze kadar yaşattığı önemli kültür değerlerindendir. Yüzyıllardır Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan coğrafyada uzanan nevruz, 2009 yılında Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan ve Türkiye’nin ortak başvurusu ile UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsili listesine girmeye hak kazanmıştır. Bayramlar, bireyler ve toplulukları yakınlaştırarak bütünleştiren, unutulmaya yüz tutmuş değerleri yeniden gün yüzüne çıkaran ve gelecek kuşaklara aktaran ortak kültür bağlarını oluşturur. Baharın başlangıcı olarak yeniden doğuşu simgeleyen, bolluk ve bereketi müjdeleyen bir bayram, bir şenlik günü olan nevruz, geleceğe dair umut, arzu ve temennileri içinde barındırmaktadır" ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay da, "Bugün Türk dünyasının ortak kültürü olan nevruzun zengin kültürümüze yakışır bir şekilde birlik, beraberlik ve coşku içerisinde kutluyoruz. Baharın müjdecisi olarak her yıl 21 Mart’ta kutladığımız nevruz, bereketin simgesi canlanmanın ve dirilişin işareti, tabiatın yeniden canlanışı, çayır ve çimenlerin yeşermeye başladığı, kalplerimizin yeni umutlarla dolduğu yeni bir mevsimin başlangıcıdır. Nevruz yeni gün anlamına gelmektedir. Nevruz tabiatta dirilişin başladığı bir gün olarak hatırlanmaktadır. Nevruz, tabiatın uyanışı ile kar örtüsünün yerini çiçeğe, yeşile bırakmasıdır" dedi.

Konuşmaların ardından Türk Dünyası öğrencilerinin sergilediği bayrak ve dans gösterisi büyük ilgiyle izlendi. Düzenlenen program, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Nevruz ateşini yakmasıyla devam etti. Protokol üyeleri burada Nevruz ateşinin üzerinden atladı ve demir dövdü.