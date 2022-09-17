ERÜ'de Prof. Dr. Özkan rektör yardımcısı olarak atandı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Özkan, rektör yardımcısı olarak atandı.
- 17.09.2022 12:58
- Güncelleme: 17.09.2022 13:19
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Özkan, rektör yardımcısı olarak atandı.
ERÜ’den yapılan açıklama, "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 4. maddesi uyarınca, üniversitemiz rektör yardımcılığına 16.09.2022 tarihinden itibaren Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay ÖZKAN atanmış bulunmaktadır" denildi.
İHA
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