ERÜ'de pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sürdürülebilirlik Ofisi, Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürdürülebilirlik Topluluğu ve Çevre ve Sürdürülebilirlik Kulübü tarafından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla 'Sürdürülebilirliğe Pedallıyoruz' etkinliği düzenlendi.

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  • 08.03.2022 15:16
  • Güncelleme: 08.03.2022 15:46
ERÜ'de pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sürdürülebilirlik Ofisi, Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürdürülebilirlik Topluluğu ve Çevre ve Sürdürülebilirlik Kulübü tarafından “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla “Sürdürülebilirliğe Pedallıyoruz” etkinliği düzenlendi.

ERÜ kampüsünde düzenlenen etkinliğe ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Asuman Gölgeli ile çok sayıda akademisyen, idari personel ve öğrenci katıldı.

ERÜ Fen Fakültesi önünde başlayan bisiklet turuna bisikletçiler büyük ilgi gösterdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, burada yaptığı açıklamada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Erciyes Üniversitesi’nin yeşil bir kampüse sahip olduğuna dikkat çeken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik, bisiklet turunun ardından sona erdi.

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İHA

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ERÜ'de pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi

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