ERÜ'de 21. Bahar Şenliği 1 Haziran'da başlıyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) '21. Bahar Şenliği', 1-4 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. 4 gün boyunca ünlü sanatçıların sahne alacağı şenliğe 1 Haziran saat 12:00'de protokol konuşmaları ve geleneksel şenlik pilavı ikramı ile start verilecek.

PAYLAŞ
  • 31.05.2022 12:35
  • Güncelleme: 31.05.2022 15:37
ERÜ'de 21. Bahar Şenliği 1 Haziran'da başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) “21. Bahar Şenliği”, 1-4 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. 4 gün boyunca ünlü sanatçıların sahne alacağı şenliğe 1 Haziran saat 12:00’de protokol konuşmaları ve geleneksel şenlik pilavı ikramı ile start verilecek.

Marianne Molu Amfi’de gerçekleştirilecek olan ERÜ “21. Bahar Şenliği” 1 Haziran saat 12:00’de başlıyor. 1-4 Haziran 2022 tarihlerinde saat 09:30’dan 23:00’e kadar dolu dolu etkinliklerin düzenleneceği öğrenci şenliğinde spor ve rekreaktif etkinlikler ve ödüllü yarışmaların yanı sıra DJ performansları ile öğrenci grupları tarafından konserler düzenlenecek.

Her akşam ünlü bir ismin sahne alacağı şenlik hakkında açıklamalarda bulunan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, göreve geldikleri günden bu yana öğrenci odaklı yönetim anlayışı ile öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında her türlü sosyal faaliyetlerinde de yanlarında olmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Düzenlenecek olan 21. Bahar Şenliği’ne tüm öğrencileri davet eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, şenlik programının yoğun ders ve sınav sürecinin ardından öğrenciler için büyük bir moral ve motivasyon olacağını söyledi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

Kayserispor PFDK’ya sevk edildi

Melikgazi'de, 5 mahalleye çok amaçlı 5 pazar yeri yapılıyor

Melikgazi’de, 5 mahalleye çok amaçlı 5 pazar yeri yapılıyor

Kocasinan'da Türk Halk Müziği Ses Yarışması düzenlendi

Kocasinan’da Türk Halk Müziği Ses Yarışması düzenlendi

Kocasinanlı gençler, Türk Kültürünü geleceğe aktarıyor

Kocasinanlı gençler, Türk Kültürünü geleceğe aktarıyor

Gençlik Festivali'nde Erciyes Üniversitesi farkı

Gençlik Festivali'nde Erciyes Üniversitesi farkı

Kayseri'nin İhracatı Geçen Yıla Göre Yüzde 30 Arttı

Kayseri'nin İhracatı Geçen Yıla Göre Yüzde 30 Arttı

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

3
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

4
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

5
Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

6
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kıskançlık cinayeti' sanığı hakkında karar

‘Kıskançlık cinayeti’ sanığı hakkında karar

Oto yedek parça dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişiye gözaltı

Oto yedek parça dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişiye gözaltı

DAHA FAZLA
Kayseri'de toplu ulaşıma zam geldi

Kayseri’de toplu ulaşıma zam geldi

Özyalçın: 'Sigara bağımlılığı tedavi edilebilen bir hastalıktır'

Özyalçın: “Sigara bağımlılığı tedavi edilebilen bir hastalıktır”

Tomarza Sarımehmetli Okulu Bahar Şenliği düzenliyor

Tomarza Sarımehmetli Okulu Bahar Şenliği düzenliyor

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Özyalçın: 'Sigara bağımlığı tedavi edilebilen bir hastalıktır'

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Özyalçın: 'Sigara bağımlığı tedavi edilebilen bir hastalıktır'

UKOME'den 'ulaşım' açıklaması

UKOME'den 'ulaşım' açıklaması