ERÜ’de “14 Mart Tıp Bayramı” Kutlandı

Etkinlikler, kapsamında ilk olarak kampüs içerisinde bulunan Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma töreni gerçekleştirildi.

Daha sonra Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen törene ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Borlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Orhan Yıldız ve Doç. Dr. İskender Gün, Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin ve Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan Yıldız, birer konuşma yaparak 14 Mart Tıp Bayramı’nın tarihçesi hakkında bilgiler verdiler.

Etkinliğin son konuşmacısı ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Borlu ise konuşmasında 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Rektör Vekili Borlu, “Hiçbir meslek grubunda olmadığı kadar Türk hekimlerine dünyanın birçok yerinden teveccüh gösteriliyorsa bunun sebebi hekimlerin hayatta en hakiki mürşit ilimdir inancıyla, bilimin gereklerini yerine getirerek ve ölçüde tartıda hile yapmadan yetiştirilmeleridir” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlikte akademik ünvan değişikliği olan öğretim üyelerine cübbe giydirildi.

Etkinlik, dönem 1 ve dönem 2 öğrencilerine önlük giydirilmesinin ardından sona erdi.