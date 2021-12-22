ERÜ'den tüm dünyaya ve mazlumlara 'Turkovac' armağanı

Yerli korona virüs aşısı Turkovac'ın geliştirildiği Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, aşının acil kullanım onayı almasına ilişkin, 'Tüm dünyaya ve tüm mazlumlara aşımız ulaşacaktır diye ümitliyiz' dedi.

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  • Güncelleme: 22.12.2021 17:10
ERÜ'den tüm dünyaya ve mazlumlara 'Turkovac' armağanı
Yerli korona virüs aşısı Turkovac'ın geliştirildiği Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, aşının acil kullanım onayı almasına ilişkin, 'Tüm dünyaya ve tüm mazlumlara aşımız ulaşacaktır diye ümitliyiz' dedi.
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Yerli korona virüs aşısı Turkovac’ın geliştirildiği Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, aşının acil kullanım onayı almasına ilişkin, “Tüm dünyaya ve tüm mazlumlara aşımız ulaşacaktır diye ümitliyiz” dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, acil kullanım onayı alan yerli korona virüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama yaptı. Mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Rektör Çalış, “Bugün mutluyuz ve gururluyuz. Cumhurbaşkanımız biraz önce açıkladı. Şu anda Turkovac aşımız acil kullanım onayına aldı ve 1.5 yıldır çalışmadan sonra zahmetli ve büyük bir süreçten sonra bu mutlu haberi almak bizi oldukça gururlandırdı. Faz-1 ve faz-2 çalışması Erciyes Üniversitemizde geliştirilen bir aşının hele hele milli bir aşımızın korona virüse karşı geliştirilmiş aşımızın şu an itibariyle acil kullanıma alınması ve kullanılır hale gelmesi gerçekten bize mutlu etti. Bunu dünyada 7-8 tane ülke başardı. Bunlardan birisi de biz olduk. Erciyes Üniversitesi olarak ayrı bir gurur yaşıyoruz. Bu aşının üniversitemizde geliştirilmesi bizi ayrıca heyecanlandırdı. Özellikle ekibe çok teşekkür ediyorum. Biz bunu başarabileceğimizden emindik. Pandemi ilk ortaya çıktığında ‘Biz bunu yapabiliriz’ dedik ve gece gündüz çalıştık. Her anında müdahale ederek kaliteli bir şekilde nasıl hızlı olabilirin mücadelesini verdik ve bunu da başardık” ifadelerini kullandı.

“Tüm dünyaya ve tüm mazlumlara aşımız ulaşacaktır diye ümitliyiz” diyen Prof. Dr. Çalış, “Üretim ile ilgili Sağlık Bakanımız 2-3 aydır yoğun bir çalışma içerisindeydi. Aykut hocamız da 5-10 sefer bu üretim tesislerine giderek, aşının daha kaliteli olması ile ilgili Erciyes Üniversitesi ve ekibi olarak katkılarımız oldu. Kapasite daha da artacaktır. Hem vatandaşlarımıza hem de Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi tüm dünyaya ve tüm mazlumlara aşımız ulaşacaktır diye ümitliyiz” şeklinde konuştu.

Omicron varyantına karşı da çalışmaların sürdüğünün altını çizen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Biz şu anda Delta varyantı üzerinde çalışma yapıyoruz. Alfa varyantını bitirmiştik ve aşımızın o konuda etkili olduğunu göstermiştik. Virüsü izole ettiğimizde Omicron varyantının da çalışmalarına başlayacağız. Erciyes Üniversitesi boş durmuyor. Bu arada ek çalışmalarına devam ediyor” dedi.

iha

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